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宜蘭縣消防局執行到院前搶命 急救成功率30.7％創新高

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

傷病患到院前的急救搶命，分秒必爭，宜蘭縣消防局去年下半年接獲到院前失去心跳呼吸OHCA(到院前心肺功能停止)個案共215人，經急救2小時內恢復生命66人，急救成功率30.7％，比例創新高。代理縣長林茂盛今天表揚執行救護有功人員，其中消防人員蔡志嘉提到夜市搶命驚險一瞬間、李怡樺努力把喝酒暈倒失去呼吸的男子搶救回來，兩人都是民服務做功德。

今天表揚的28位消防同仁，每1件成功救護案件都各推派1名代表受獎。羅東消防分隊同仁蔡志嘉表示，救回1條寶貴性命，不但做功德，更避免家庭破碎，回憶去年7月20日下午5時22分，在羅東夜市有位24歲男性昏倒，他們接獲報案到場後展開CPR(心肺復甦術)搶救、人工壓胸，再使用AED(自動體外心臟去顫器)電擊，患者於下午5時36分恢復心跳，火速送醫院。

另外，礁溪分隊消防同仁李怡樺說，24歲男子在酒吧喝酒暈倒，失去呼吸心跳，他們到場使用自動體外心臟去顫器電擊，搶救後恢復呼吸，就在收拾裝備要離場時，患者又再次失去呼吸心跳，重新急救後恢復生命徵象，所幸送醫後有搶救回來，急救當下她堅持「不能放棄這麼年輕的生命」。

消防局統計，113年下半年急救成功率為30.7%，較112年同期29.5%提升，其中113年7月急救成功率更高達37%，消防局為提升民眾急救技能，在9個消防分隊設置「CPR+AED學習站」，去共舉辦113場CPR+AED宣導，消防局鼓勵尚未參與宣導的民眾前往預約諮詢，有助於第一時間針對OHCA患者急救處理，提高患者康復出院成功率。

消防局除了感謝同仁辛苦付出，也感謝社會大眾無私捐助，113年度除受贈各式救護耗材外，消防局受贈4台ZOLL X series可攜帶式心臟電擊器暨生理監視器及2台ALS自動甦醒器；此外，消防局經過113年11月教育訓練後，今年開放中級救護技術員執行施打骨針處置，精進急救品質，提升到院前緊急救護成功率。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

宜蘭縣消防局執行救護有功人員蔡志嘉。圖／蔡志嘉提供
宜蘭縣消防局執行救護有功人員蔡志嘉。圖／蔡志嘉提供
宜蘭縣消防局去年下半年接獲到院前失去心跳呼吸OHCA個案共215人，經急救2小時內恢復生命66人，急救成功率30.7％，比例創新高。圖／消防局提供
宜蘭縣消防局去年下半年接獲到院前失去心跳呼吸OHCA個案共215人，經急救2小時內恢復生命66人，急救成功率30.7％，比例創新高。圖／消防局提供
宜蘭縣消防局執行救護有功人員蔡志嘉（左1）認為，救人性命就像在做功德。 圖／蔡志嘉提供
宜蘭縣消防局執行救護有功人員蔡志嘉（左1）認為，救人性命就像在做功德。 圖／蔡志嘉提供

患者 成功

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