接到警來電才知80萬元投資變被詐 詐團當天收走追不回

春節連假結束，詐騙集團又開始活躍，彰化縣員林警分局查辦詐團取款，其中一名被害人接到警方電話通知，才知面交80萬元「投資款」都給詐團爽拿。警方依涉犯詐欺、洗錢防制法、毒品危害防制條例等罪嫌移送偵辦。

根據打詐儀表板，昨（10日）全台警方受理353件詐騙案，總金額2億1132萬多元，雖與案件500多件的年前詐騙高峰期相比已減少，但金額仍可觀。以彰化縣績效為例，今年元月阻詐前三名為員林警分局受理117件、阻詐89件，溪湖警分局受理64件、阻詐40件，和美警分局受理63件、阻詐36件，警方賣力打詐、阻詐和宣導識詐，詐騙案仍層出不窮。

員林警分局今指出，接獲檢舉指稱和美鎮鎮東路有可疑男子徘徊，疑似詐團等待面交，林厝派出所員警快速趕到，逮捕準備收款的藍姓車手，和站在關著門民宅前面等待的陳姓收水手，員警從他們身上搜出現金1萬5千元、假投資平台公司相關證件，及含有第二級毒品依托咪酯的電子菸、兩支工作手機。

員警查看車手的工作手機，發現當天聯絡另一名被害人面交80萬元，員警立刻打電話給這名被害人，他住社頭鄉，接到警方電話才知被詐。車手拿到80萬元立刻拿到社頭火車站置物箱，由不明收水手拿走。