失聯泰籍移工涉運毒 塑膠花盆夾海洛因闖關遭訴

航空警察局今天表示，與台北關攜手破獲利用塑膠花盆夾藏海洛因運毒案，並逮捕2名泰國籍嫌犯，其中一人利用逃逸移工身分躲避警方追查，但仍遭警方逮捕並依毒品罪起訴。

航空警察局刑事警察大隊偵一隊隊長李維佳接受媒體聯訪表示，航警局與關務署台北關去年11月8日執行遠雄快遞專區進口Ｘ光檢查勤務，發現由馬來西亞轉越南至台灣進口貨物X光影像可疑，檢驗發現其中的塑膠裝飾花盆夾藏疑似第一級毒品海洛因共25.27公斤，立即報請桃園地方檢察署指揮偵辦。

李維佳指出，專案小組不動聲色依據收貨地址在嘉義縣民雄鄉布署監控，同月11日就緝獲上門收件的39歲泰國籍男嫌犯（A男，化名），經持續溯源同日再查獲上手的42歲泰國籍男嫌犯（S男，化名）。

警方追查發現，S男與A男先前為同工廠聘用外籍移工而熟識，有施用毒品習慣且遭警方查獲有販賣毒品刑案紀錄的S男來台不久即逃逸失聯，這次由S男負責聯繫在泰上手，A男擔任領貨人，計劃在取得毒品後交由失聯的S男處理販賣，2人落網後以違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦起訴。

航警局將持續加強邊境毒品查緝把關工作，警方呼籲，運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑，處無期徒刑者，得併科新台幣3000萬元以下罰金。

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