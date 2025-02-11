基隆男子就醫後失聯 2天後被人發現倒在騎樓隱蔽處身亡

基隆市62歲林姓男子9日就未返家，消防局今天近午接獲報案，指名名男子倒在明德一路的騎樓，派員救護時發現已死亡。警方接手調查，封鎖現場採證，初步勘驗未見明顯外傷，已報請檢察官相驗，釐清死因。

林男的妻子9日向警方報案，指她的丈夫當天就醫後未返家，希望警方協助找人，當天查訪並未掌握到林男行蹤。據了解，林男有飲酒習慣，偶而會獨自出門與人喝酒聊天。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午11時許接獲報案，指經過明德一路時，發現騎樓小貨車旁躺著一個人，因為還有柱子如果沒有仔細看，不容易發現有人倒在小貨車旁。