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基隆男子就醫後失聯 2天後被人發現倒在騎樓隱蔽處身亡

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市62歲林姓男子9日就未返家，消防局今天近午接獲報案，指名名男子倒在明德一路的騎樓，派員救護時發現已死亡。警方接手調查，封鎖現場採證，初步勘驗未見明顯外傷，已報請檢察官相驗，釐清死因。

林男的妻子9日向警方報案，指她的丈夫當天就醫後未返家，希望警方協助找人，當天查訪並未掌握到林男行蹤。據了解，林男有飲酒習慣，偶而會獨自出門與人喝酒聊天。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午11時許接獲報案，指經過明德一路時，發現騎樓小貨車旁躺著一個人，因為還有柱子如果沒有仔細看，不容易發現有人倒在小貨車旁。

消防員前往現場救護時，發現林男已經出現屍僵情形，全身冰冷，明顯死亡，交由警方偵辦。員警封鎖現場，並由鑑識人員前往採證，林男並無明顯外傷，周邊也無打鬥痕跡，排除有他殺嫌疑，報請檢方相驗，調查死因。

基隆市62歲林姓男子9日被人發現倒在明德一路的騎樓，已死亡。警方接封鎖現場採證，並報請檢察官相驗釐清死因。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市62歲林姓男子9日被人發現倒在明德一路的騎樓，已死亡。警方接封鎖現場採證，並報請檢察官相驗釐清死因。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市62歲林姓男子9日被人發現倒在明德一路的騎樓，已死亡。警方接封鎖現場採證，並報請檢察官相驗釐清死因。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市62歲林姓男子9日被人發現倒在明德一路的騎樓，已死亡。警方接封鎖現場採證，並報請檢察官相驗釐清死因。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市62歲林姓男子9日被人發現倒在明德一路的騎樓，已死亡。警方接封鎖現場採證，並報請檢察官相驗釐清死因。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市62歲林姓男子9日被人發現倒在明德一路的騎樓，已死亡。警方接封鎖現場採證，並報請檢察官相驗釐清死因。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市62歲林姓男子9日被人發現倒在明德一路的騎樓，已死亡。警方接封鎖現場採證，並報請檢察官相驗釐清死因。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市62歲林姓男子9日被人發現倒在明德一路的騎樓，已死亡。警方接封鎖現場採證，並報請檢察官相驗釐清死因。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 死亡 騎樓

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