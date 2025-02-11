聽新聞
0:00 / 0:00
基隆男子就醫後失聯 2天後被人發現倒在騎樓隱蔽處身亡
基隆市62歲林姓男子9日就未返家，消防局今天近午接獲報案，指名名男子倒在明德一路的騎樓，派員救護時發現已死亡。警方接手調查，封鎖現場採證，初步勘驗未見明顯外傷，已報請檢察官相驗，釐清死因。
林男的妻子9日向警方報案，指她的丈夫當天就醫後未返家，希望警方協助找人，當天查訪並未掌握到林男行蹤。據了解，林男有飲酒習慣，偶而會獨自出門與人喝酒聊天。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午11時許接獲報案，指經過明德一路時，發現騎樓小貨車旁躺著一個人，因為還有柱子如果沒有仔細看，不容易發現有人倒在小貨車旁。
消防員前往現場救護時，發現林男已經出現屍僵情形，全身冰冷，明顯死亡，交由警方偵辦。員警封鎖現場，並由鑑識人員前往採證，林男並無明顯外傷，周邊也無打鬥痕跡，排除有他殺嫌疑，報請檢方相驗，調查死因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言