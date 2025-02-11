影／山友爬屏東縣來義棚集山 跌落邊坡左肩骨折

屏東縣消防局今上午7點半接獲報案，76歲許翁與妻子等人到來義鄉登棚集山時，許男不慎跌落邊坡，無法自行爬上來，許男妻子報案，消防出動救援，1個多小時後順利將許翁救出，右肩骨折，送醫救治。

據了解，許翁、許翁的妻與友人一行3人，今攀登來義鄉棚集山，76歲許翁跌落山谷邊坡，導致左肩骨折。消防局獲報後出動第二大隊、特搜大隊、來義、新埤分隊趕赴現場，9時8分回報將傷者救出並拉至路面上，9時38分將許翁送茂隆骨科醫院救治。

警方提醒，登山活動務必做好安全防護，注意路況並結伴同行，攜帶適當裝備，以降低意外發生的風險。如遇緊急狀況，應立即通報相關單位，以利迅速獲得救援。

屏東縣來義鄉棚集山，台灣小百岳也是屏東縣三大名山之一，來義鄉公所網站介紹指出，屬當地部落傳統領域土地範圍內，位在來義鄉丹林村，海拔899公尺，棚集山最大特色是涼棚特別多，是屏東三大熱門登山路線。

來義鄉公所網站介紹指出，從登山口至棚集山三角點步道，環狀型態，全長約7.5公里，全程需4到5小時，路徑起伏不大，路況良好，沿途經過相思樹造林地及原生樹林如水錦樹。