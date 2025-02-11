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影／山友爬屏東縣來義棚集山 跌落邊坡左肩骨折

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣消防局今上午7點半接獲報案，76歲許翁與妻子等人到來義鄉登棚集山時，許男不慎跌落邊坡，無法自行爬上來，許男妻子報案，消防出動救援，1個多小時後順利將許翁救出，右肩骨折，送醫救治。

據了解，許翁、許翁的妻與友人一行3人，今攀登來義鄉棚集山，76歲許翁跌落山谷邊坡，導致左肩骨折。消防局獲報後出動第二大隊、特搜大隊、來義、新埤分隊趕赴現場，9時8分回報將傷者救出並拉至路面上，9時38分將許翁送茂隆骨科醫院救治。

警方提醒，登山活動務必做好安全防護，注意路況並結伴同行，攜帶適當裝備，以降低意外發生的風險。如遇緊急狀況，應立即通報相關單位，以利迅速獲得救援。

屏東縣來義鄉棚集山，台灣小百岳也是屏東縣三大名山之一，來義鄉公所網站介紹指出，屬當地部落傳統領域土地範圍內，位在來義鄉丹林村，海拔899公尺，棚集山最大特色是涼棚特別多，是屏東三大熱門登山路線。

來義鄉公所網站介紹指出，從登山口至棚集山三角點步道，環狀型態，全長約7.5公里，全程需4到5小時，路徑起伏不大，路況良好，沿途經過相思樹造林地及原生樹林如水錦樹。

2020年6月發生屏東縣某醫院行政副院長楊男和醫院員工到來義鄉棚集山登山，未料楊男未下山，最後動員搜尋，還有議員開出懸賞200萬，幫忙搜尋，楊男在失聯11天後，平安獲救。

屏東縣76歲許姓老翁今天跟妻子登來義鄉棚集山時，跌落邊坡，意識清醒，但無法自行上來，妻子趕緊打119報案，消防出動救援。記者劉星君／翻攝
屏東縣76歲許姓老翁今天跟妻子登來義鄉棚集山時，跌落邊坡，意識清醒，但無法自行上來，妻子趕緊打119報案，消防出動救援。記者劉星君／翻攝
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屏東縣 骨折

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