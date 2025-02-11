快訊

高雄分屍凶嫌長這樣？網友用AI繪圖 專案人員曝「有9成像」

NBA／唐西奇首秀只打三節就收工 湖人輕取爵士奪6連勝

銀行出包給錯影像…媒體主管被當詐團車手 萬華警分局長帶隊致歉

銀行出包給錯影像…媒體主管被當詐團車手 萬華警分局長帶隊致歉

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

詐騙集團車手洪姓男子在台北市一處ATM提領9萬元，萬華警分局向銀行調閱監視器影像，銀行卻誤給另台ATM影像，操作ATM的一名媒體主管被通知到案，當涉案車手製作筆錄，警方發現出錯後向主管致歉，並拘提洪依詐欺罪移送。

警方調查，43歲洪姓男子去年11月18日下午赴艋舺大道某ATM提領9萬元，刑事局分析165反詐騙系統平台資料後通報萬華警分局，偵查隊依通報的ATM機台編號，函文ATM所屬銀行調閱提領監視器影像，銀行卻回覆某媒體公司內ATM影像。

操作該ATM的一名媒體主管接獲大理街派出所電話通知，上月9日前往製作筆錄，他表明身分，稱當時是匯款給房東；隔天偵查隊接獲大理街所反應是媒體主管，致電主管及銀行查證，發現銀行提供影像有誤，當月13日北市刑警大隊又向刑事局查證，確認銀行疏失。

事後分局長、刑警大隊長、偵查隊長、大理街所長向主管當面說明致歉。警方確認車手身分，當月24日在萬華區拘提洪，他坦承受指示提款，被依詐欺罪移送。

分局表示，偵辦任何刑案，在事證尚未明確情況下，均秉持毋枉毋縱，依警方掌握及當事人提供資料，深入查證釐清事實。

台北市萬華警分局。圖／本報資料照
台北市萬華警分局。圖／本報資料照

主管 北市 監視器 詐騙集團 車手

延伸閱讀

她在ATM領到「有字跡」百元鈔 自助領貨遭退氣炸控：毀損國幣

美國好市多不只賣黃金！架設比特幣ATM 簡單步驟即可購買

詐團稱「警察不想讓你賺錢」 林口男竟2度想匯款遭警攔截

行動支付盛行！央行：春節轉帳金額高於提款 行動銀行轉帳最受青睞

相關新聞

銀行出包給錯影像…媒體主管被當詐團車手 萬華警分局長帶隊致歉

詐騙集團車手洪姓男子在台北市一處ATM提領9萬元，萬華警分局向銀行調閱監視器影像，銀行卻誤給另台ATM影像，操作ATM的...

影／雲林褒忠鄉民宅火警 女子受困被救出送醫插管

雲林縣褒忠鄉今天中午傳民宅火警，潮厝村一民宅不明起火，2樓全部燃燒，屋內一名婦女受困。消防人員趕往搶救，經約半小時撲滅火...

影／山友爬屏東縣來義棚集山 跌落邊坡左肩骨折

屏東縣消防局今上午7點半接獲報案，76歲許翁與妻子等人到來義鄉登棚集山時，許男不慎跌落邊坡，無法自行爬上來，許男妻子報案...

76歲翁北巿大安區騎車去基隆 迷航騎12小時逾50公里桃園現縱

76歲陳姓老翁今凌晨從台北市大安區騎機車去基隆找朋友，中間不知道怎麼的就搞錯方向，一路騎到桃園市中壢區青埔地區，警方獲報...

機車顏色款式一模一樣 台南夫妻與老翁倒垃圾後都騎錯

楊姓夫妻、鄭姓老翁同時騎車出門追垃圾車倒垃圾，但雙方的機車顏色、款式完全相同，各自將機車未熄火停在路邊，倒完垃圾後，楊姓...

寒流低溫 再2年屆退…豐原警官中風送榮總開刀中

連日來氣溫驟降，豐原分局一名蔡姓主管昨日頭部動脈血管破裂（中風）目前正在台中榮總急診室等待開刀中，友人透露蔡主任再兩年將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。