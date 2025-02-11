銀行出包給錯影像…媒體主管被當詐團車手 萬華警分局長帶隊致歉

詐騙集團車手洪姓男子在台北市一處ATM提領9萬元，萬華警分局向銀行調閱監視器影像，銀行卻誤給另台ATM影像，操作ATM的一名媒體主管被通知到案，當涉案車手製作筆錄，警方發現出錯後向主管致歉，並拘提洪依詐欺罪移送。

警方調查，43歲洪姓男子去年11月18日下午赴艋舺大道某ATM提領9萬元，刑事局分析165反詐騙系統平台資料後通報萬華警分局，偵查隊依通報的ATM機台編號，函文ATM所屬銀行調閱提領監視器影像，銀行卻回覆某媒體公司內ATM影像。

操作該ATM的一名媒體主管接獲大理街派出所電話通知，上月9日前往製作筆錄，他表明身分，稱當時是匯款給房東；隔天偵查隊接獲大理街所反應是媒體主管，致電主管及銀行查證，發現銀行提供影像有誤，當月13日北市刑警大隊又向刑事局查證，確認銀行疏失。

事後分局長、刑警大隊長、偵查隊長、大理街所長向主管當面說明致歉。警方確認車手身分，當月24日在萬華區拘提洪，他坦承受指示提款，被依詐欺罪移送。