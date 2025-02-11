76歲翁北巿大安區騎車去基隆 迷航騎12小時逾50公里桃園現縱

76歲陳姓老翁今凌晨從台北市大安區騎機車去基隆找朋友，中間不知道怎麼的就搞錯方向，一路騎到桃園市中壢區青埔地區，警方獲報青峰路一段的超商內有老人家需要協助，立即前往，研判陳翁迷途至少12小時，距離超過50公里，十分擔心他的身體狀況，決定先將他載回派出所休息。

「2025台灣燈會在桃園」在青埔地區熱烈展開，青埔派出所警員徐銘澤、林姿均及彭傳翔於今凌晨12時許巡邏時，接獲熱心民眾報案，說在青峰路一段的超商內有老人家需要協助，員警一到場，發現陳翁家緊張又無助的趕緊向員警說自己迷路好久，員警隨即安撫他，讓陳翁放心。

在員警的關懷下，原來陳翁早上騎機車從台北市大安區的住家出門，想要去基隆找朋友，中間不知道怎麼的就搞錯方向了，騎著騎著就到了青埔來，實在不知該如何返家才到超商內請店員報警請求幫忙，員警研判老人家迷途至少12小時，距離超過50公里，十分擔心他的身體狀況，決定先將他載回派出所休息。

好在陳翁有攜帶手機，員警發現有多通未接來電，趕緊回撥電話，原來是陳翁的兒子發現父親不在家，打電話又聯繫不上，自己也在外面找得焦頭爛額，正準備要去派出所報案，感謝員警的即時聯繫，不斷對警方表達感謝。