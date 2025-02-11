機車顏色款式一模一樣 台南夫妻與老翁倒垃圾後都騎錯
楊姓夫妻、鄭姓老翁同時騎車出門追垃圾車倒垃圾，但雙方的機車顏色、款式完全相同，各自將機車未熄火停在路邊，倒完垃圾後，楊姓夫妻騎著鄭的機車、鄭騎著對方的機車離去；楊騎回家後，才發現車牌不對，報警求助，員警找到鄭姓老翁時，他還不知道騎到人家的機車。
前天上午10時許，台南市50多歲的楊姓夫妻與60多歲的鄭姓老翁同時出門至安平區建平11街及永華三街口追垃圾車倒垃圾，雙方都將機車未熄火停在路邊，倒完垃圾後分別騎到對方機車，各自返家。楊姓男子回家後瞄到車牌，才驚覺不是他的車。
楊騎著騎錯的機車，趕往轄區台南市警第四分局華平派出所求助，表示這台車的車主可能錯騎他的車；警員王引謙調閱監視器，確認鄭姓老翁身分，請警員林桓逸前往，鄭見警方上門，不知何事，直到警員告知，他才發現「騎到別人的車」。
警員請鄭姓老翁將機車騎到派出所，跟楊姓夫妻騎來的車交換，雙方在派出所門口眼見兩輛機車一模一樣，宛如「雙胞胎」，僅有車牌號碼不一樣，嘖嘖稱奇；經互相說明不小心誤騎，表示歉意後，將機車交換，分別物歸原主。
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