快訊

高雄分屍凶嫌長這樣？網友用AI繪圖 專案人員曝「有9成像」

NBA／唐西奇首秀只打三節就收工 湖人輕取爵士奪6連勝

銀行出包給錯影像…媒體主管被當詐團車手 萬華警分局長帶隊致歉

影／雲林褒忠鄉民宅火警 女子受困被救出送醫插管

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣褒忠鄉今天中午傳民宅火警，潮厝村一民宅不明起火，2樓全部燃燒，屋內一名婦女受困。消防人員趕往搶救，經約半小時撲滅火勢。蔡女疑吸入大量濃煙，倒臥在2樓後陽台，經送北港媽祖醫院急救，起火原因待查。

雲林消防局今天中午11點35分獲報，褒忠鄉潮厝村一間2樓民宅發生火警，消防隊趕到時，鄰居說屋內有人受困，鄰近土庫、元長、崙背分隊及雲林縣消防局第二大隊5輛消防車也趕往支援搶救。

消防人員抵達現場，二樓已陷入火海並竄出濃煙，消防隊全力灌救，經約半小時順利撲滅火勢，並登樓將蔡女救出。消防局表示，受困的44歲蔡姓女子倒臥在二樓後陽台，疑似吸入大量濃煙而意識模糊，消防人員以搬運毯救出，緊急送往北港媽祖醫院搶救，目前仍插管救治中。起火原因有待釐清。

褒忠鄉民宅火警，消防隊在控制火勢後將困在二樓的婦人救出。記者蔡維斌／翻攝
褒忠鄉民宅火警，消防隊在控制火勢後將困在二樓的婦人救出。記者蔡維斌／翻攝
褒忠鄉民宅火警，消防隊在控制火勢後將困在二樓的婦人救出。記者蔡維斌／翻攝
褒忠鄉民宅火警，消防隊在控制火勢後將困在二樓的婦人救出。記者蔡維斌／翻攝

消防人員 消防隊 雲林

延伸閱讀

中和出租套房凌晨竄惡火 男全身焦黑陳屍廁所、女友嗆傷

雲林「落車頭第1燈」今晚啟燈 23組環保花燈點綴雲林門面

流感、諾羅流行期 雲林有家長開學日先替孩子請假一周

苗縣週末公墓火警30起 男持噴燈除草延燒送辦

相關新聞

銀行出包給錯影像…媒體主管被當詐團車手 萬華警分局長帶隊致歉

詐騙集團車手洪姓男子在台北市一處ATM提領9萬元，萬華警分局向銀行調閱監視器影像，銀行卻誤給另台ATM影像，操作ATM的...

影／雲林褒忠鄉民宅火警 女子受困被救出送醫插管

雲林縣褒忠鄉今天中午傳民宅火警，潮厝村一民宅不明起火，2樓全部燃燒，屋內一名婦女受困。消防人員趕往搶救，經約半小時撲滅火...

影／山友爬屏東縣來義棚集山 跌落邊坡左肩骨折

屏東縣消防局今上午7點半接獲報案，76歲許翁與妻子等人到來義鄉登棚集山時，許男不慎跌落邊坡，無法自行爬上來，許男妻子報案...

76歲翁北巿大安區騎車去基隆 迷航騎12小時逾50公里桃園現縱

76歲陳姓老翁今凌晨從台北市大安區騎機車去基隆找朋友，中間不知道怎麼的就搞錯方向，一路騎到桃園市中壢區青埔地區，警方獲報...

機車顏色款式一模一樣 台南夫妻與老翁倒垃圾後都騎錯

楊姓夫妻、鄭姓老翁同時騎車出門追垃圾車倒垃圾，但雙方的機車顏色、款式完全相同，各自將機車未熄火停在路邊，倒完垃圾後，楊姓...

寒流低溫 再2年屆退…豐原警官中風送榮總開刀中

連日來氣溫驟降，豐原分局一名蔡姓主管昨日頭部動脈血管破裂（中風）目前正在台中榮總急診室等待開刀中，友人透露蔡主任再兩年將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。