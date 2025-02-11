影／雲林褒忠鄉民宅火警 女子受困被救出送醫插管
雲林縣褒忠鄉今天中午傳民宅火警，潮厝村一民宅不明起火，2樓全部燃燒，屋內一名婦女受困。消防人員趕往搶救，經約半小時撲滅火勢。蔡女疑吸入大量濃煙，倒臥在2樓後陽台，經送北港媽祖醫院急救，起火原因待查。
雲林消防局今天中午11點35分獲報，褒忠鄉潮厝村一間2樓民宅發生火警，消防隊趕到時，鄰居說屋內有人受困，鄰近土庫、元長、崙背分隊及雲林縣消防局第二大隊5輛消防車也趕往支援搶救。
消防人員抵達現場，二樓已陷入火海並竄出濃煙，消防隊全力灌救，經約半小時順利撲滅火勢，並登樓將蔡女救出。消防局表示，受困的44歲蔡姓女子倒臥在二樓後陽台，疑似吸入大量濃煙而意識模糊，消防人員以搬運毯救出，緊急送往北港媽祖醫院搶救，目前仍插管救治中。起火原因有待釐清。
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