影／雲林褒忠鄉民宅火警 女子受困被救出送醫插管

雲林縣褒忠鄉今天中午傳民宅火警，潮厝村一民宅不明起火，2樓全部燃燒，屋內一名婦女受困。消防人員趕往搶救，經約半小時撲滅火勢。蔡女疑吸入大量濃煙，倒臥在2樓後陽台，經送北港媽祖醫院急救，起火原因待查。

雲林消防局今天中午11點35分獲報，褒忠鄉潮厝村一間2樓民宅發生火警，消防隊趕到時，鄰居說屋內有人受困，鄰近土庫、元長、崙背分隊及雲林縣消防局第二大隊5輛消防車也趕往支援搶救。