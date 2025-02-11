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農耕機具汙染道路…屏東縣去年裁處57件 熱區加強稽查
農耕機具翻土整地後，若未清洗上路，輪胎及機身夾帶土塊易掉落汙染路面，恐致車輛打滑釀車禍，車輛行經引發揚塵、空氣汙染惹民怨，屏東縣環保局表示，去年農耕機具汙染道路共裁處57件，鎖定熱區加強稽查。
屏東縣農業大縣，農業地面積廣闊，每逢農耕密集作業時期，常有農耕機具結束作業後，未將機身附土清理乾淨即直接上路，造成路面積土汙染，車輛行經積土路面易捲起揚塵，尤其一期稻作期間適逢空品不良季節，車行揚塵將造成局部地區空氣品質更加惡化。經車輛反覆碾壓的土塊，緊緊黏附在道路上清除不易，往往須耗費大量人力及機具才能清理乾淨。
環保局提醒農民及代耕業者，結束田間翻耕作業時，務必將農耕機具清洗後再上路，或以大型貨車接駁方式移動農耕機具，切勿有貪圖一時方便僥倖心態
環保局表示，多年來在各地公所協助、農民及代耕業者體認、社區自主守護下，農耕機具汙染防制已初具成效，但因屏東縣幅員廣大，給不肖之徒可趁之機，而仍時有農耕機具汙染道路情形發生。
環保局統計，2024年即裁處57件農耕機具汙染道路案件。除精進執法科技並堅定執法，定期召集農政單位、鄉鎮市公所及代耕業者，辦理汙染改善宣導會及實地示範清洗作業，農民及代耕業者在追求利益時也應擔起應負環境責任。
環保局說明，已鎖定道路污染熱區加強稽查，一經查獲將依違反廢棄物清理法裁處1200至6000元罰鍰；若民眾發現有農耕機具汙染道路，可撥打環保局24小時公害陳情專線檢舉。另提醒農耕機需懸掛車牌方可駛入一般道路，違者得依道路交通管理處罰條例處3600至1萬800元罰鍰。
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