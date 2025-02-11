天氣冷北竿男疑中風 馬祖海巡助派艇馳援後送

最近天氣冷颼颼，馬祖接連出現10度以下的低溫，一名男子昨晚間21時許疑似局部中風，需後送至連江縣立醫院進一步檢查及治療，經衛生所醫生評估有就醫急迫性，由於島上無專科醫生及設備，考量因天候狀況未達直升機起降標準，馬祖海巡隊獲報立即派艇馳援後送連江縣立醫院就醫。

海巡署艦隊分署第十(馬祖)海巡隊今天表示，昨天深夜接獲海巡署第11巡防區指揮部及北竿衛生所通報，一名男病患疑有中風跡象，艦隊分署馬祖海巡隊獲報後，立即派遣PP-3538艇至北竿白沙港與白沙安檢所及連江縣消防局人員，合力接駁病患及陪同人員登艇，以最大安全航速返抵南竿福澳港碼頭，福澳安檢所與連江縣消防局及連江縣立醫院人員協助接駁病患上岸，由救護車轉送連江縣立醫院就醫。