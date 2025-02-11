天氣冷北竿男疑中風 馬祖海巡助派艇馳援後送
最近天氣冷颼颼，馬祖接連出現10度以下的低溫，一名男子昨晚間21時許疑似局部中風，需後送至連江縣立醫院進一步檢查及治療，經衛生所醫生評估有就醫急迫性，由於島上無專科醫生及設備，考量因天候狀況未達直升機起降標準，馬祖海巡隊獲報立即派艇馳援後送連江縣立醫院就醫。
海巡署艦隊分署第十(馬祖)海巡隊今天表示，昨天深夜接獲海巡署第11巡防區指揮部及北竿衛生所通報，一名男病患疑有中風跡象，艦隊分署馬祖海巡隊獲報後，立即派遣PP-3538艇至北竿白沙港與白沙安檢所及連江縣消防局人員，合力接駁病患及陪同人員登艇，以最大安全航速返抵南竿福澳港碼頭，福澳安檢所與連江縣消防局及連江縣立醫院人員協助接駁病患上岸，由救護車轉送連江縣立醫院就醫。
馬祖海巡隊表示，馬祖四鄉五島，島際間以客船交通往返，如無航班或夜間有緊急醫療需求，經專業醫生評估，將立即派艇協助後送就醫，積極協助解決鄉親緊急醫療後送需求，海巡肩負救生救難重任，接獲通報，必全力以赴馳援，確保民眾生命安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言