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未成年騎機車在偏鄉普遍 苗警不主動取締仍居高不下

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

偏鄉地區因為需求，苗栗縣部分民意代表都認為未成年騎機車普遍，警方基於民情，通常不會主動取締，但違規件數仍是居高不下，警方統計近3年取締逾千件，造成死傷逾800人。

苗栗縣長鍾東錦建議機車考照年齡從18歲下修到16歲，引發爭議，原住民縣議員楊文昌表示，未成年騎車在部落很普遍，這是很現實問題，部落沒有大眾運輸，交通不方便，幾乎國小畢業後，就騎車代步了，家長也知情，提醒小孩騎車注意安全。

苗栗縣南庄鄉長羅春蓮贊同，造橋鄉長徐連斌樂觀其成下修，徐連斌說，偏鄉的現況，許多學生不是靠家長接送，如果家長沒有時間，一些可能騎機車代步，因此就會發生問題，學生心存僥倖，不會發生事故，不會被警察捉到，萬一碰到警察，可能就會跑給警察追，而發生憾事。

羅春蓮表示，機車騎士頭戴安全帽，難以辨識實際年紀，但從身形看起來應該是未滿18歲，難以完全禁止，卻讓人捏一把冷汗，如果接受駕訓及交通安全教育，接受系統性駕訓，可以減少安全風險。

部分基層警方則基於民情考量，除非是肇事、攔檢，或是未戴安全帽、闖紅燈、飆車等違規，並不會主動取締未成年騎車，但件數仍是居高不下，2022、2023、2024年取締少年違規騎車，分別407件、376件及404件，少年無照駕駛造成死亡人數2022年2人、2023年3人、2024年0人，2022年受傷328人、2023年282人，去年至11月，受傷188人。

未成年騎車違規及事故仍是高風險，台3線103.6公里苗栗縣大河村「彎中彎」路段，1名16歲少年生前於2022年6月27日騎車，滑衝對向車道，迎面與轎車相撞，送醫傷重死亡，事故引發各界重視，公路局後續推動道路改善工程。

部分警方認為下修機車考照年紀是兩面刃，一方面考量事實納入管理，並要求適當的配套，安全多一層保障，但另一方面，少年有駕照騎車後，心態可能有恃無恐，需要更進一步評估利弊得失。

台3線苗栗縣三灣鄉大河村路段2022年6月發生少年騎機車死亡事故，引起社會重視。圖／民眾提供
台3線苗栗縣三灣鄉大河村路段2022年6月發生少年騎機車死亡事故，引起社會重視。圖／民眾提供

偏鄉 安全帽 未成年 警察

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