北竿民眾疑中風 海巡深夜協助後送南竿

昨天晚間北竿民眾因疑似中風，需後送至連江縣立醫院進一步治療，海巡署馬祖海巡隊獲報，研判有就醫急迫性，派艇馳援後送。

海巡署艦隊分署第10（馬祖）海巡隊今天上午發布新聞稿指出，10日晚間9時許，接獲海巡署第11巡防區指揮部與北竿衛生所通報，一名病患疑似局部中風，需後送至連江縣立醫院進一步檢查與治療，但該時段已無島際交通船，加上天候狀況未達直升機起降標準，故通報海巡隊協助。

馬祖海巡隊獲報後，立即派遣PP-3538艇至北竿白沙港，與金馬澎分署第10岸巡隊白沙安檢所及連江縣消防局人員，合力接駁病患及陪同人員登艇，並以最大安全航速返抵南竿福澳港碼頭。後由第10岸巡隊福澳安檢所與消防局、連江縣醫院人員協助接駁病患上岸，轉由救護車送醫治療。

馬祖海巡隊透過新聞稿指出，連江縣各島間以島際交通船往返，但若遇夜間等無航班時段有緊急醫療需求時，經專業醫生評估，接獲通報後會立即派艇協助後送就醫。海巡肩負救生救難任務，接獲通報後會全力馳援，確保民眾生命安全。