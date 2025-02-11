影／國3轎車自撞翻滾 駕駛未繫安全帶拋飛車外驚悚畫面曝

國道警察局為提醒民眾繫安全帶重要性，特別公布一段行車記錄器影像，1名疑似未使用安全帶的駕駛，在車輛翻覆後當場被拋出車外，畫面十分驚悚。國道警統計去年（2024年）國道未繫安全帶發生交通事故因致死人數計20人，佔總死亡人數比率24.1%。

從國道警方公布的影像發現，1名73歲張姓男子日前開車行經國道3號北向23.2公里木柵隧道時，疑因精神不濟恍神車輛逐漸向左側偏移，最後撞上隧道內側後失控翻覆，整輛車還翻滾數圈，車輛零件、玻璃全部碎裂。張男疑因未繫上安全帶當場被拋出車外，過程全被後方車輛行車記錄器拍下。

被拋出車外的張男重摔在地當場失去意識，送醫後發現他腦溢血、胸痛、腰椎骨折、雙腳挫傷。而車輛翻覆過程中輪胎還噴飛砸到行駛隔壁車道的轎車，所幸並未造成人員傷亡。

國道警表示，據統計車禍發生時沒繫安全帶被彈出車外的機率，比起有繫安全帶的高出30倍。未繫安全帶發生交通事故的致死機率，則是有正確使用者的3.6倍，尤其高速公路車速快，未正確使用安全帶可能在事故發生時造成人員拋出車外，或是碰撞車內座椅、車窗玻璃等造成嚴重的傷害。