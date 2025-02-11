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影／國3轎車自撞翻滾 駕駛未繫安全帶拋飛車外驚悚畫面曝

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

國道警察局為提醒民眾繫安全帶重要性，特別公布一段行車記錄器影像，1名疑似未使用安全帶的駕駛，在車輛翻覆後當場被拋出車外，畫面十分驚悚。國道警統計去年（2024年）國道未繫安全帶發生交通事故因致死人數計20人，佔總死亡人數比率24.1%。

從國道警方公布的影像發現，1名73歲張姓男子日前開車行經國道3號北向23.2公里木柵隧道時，疑因精神不濟恍神車輛逐漸向左側偏移，最後撞上隧道內側後失控翻覆，整輛車還翻滾數圈，車輛零件、玻璃全部碎裂。張男疑因未繫上安全帶當場被拋出車外，過程全被後方車輛行車記錄器拍下。

被拋出車外的張男重摔在地當場失去意識，送醫後發現他腦溢血、胸痛、腰椎骨折、雙腳挫傷。而車輛翻覆過程中輪胎還噴飛砸到行駛隔壁車道的轎車，所幸並未造成人員傷亡。

國道警表示，據統計車禍發生時沒繫安全帶被彈出車外的機率，比起有繫安全帶的高出30倍。未繫安全帶發生交通事故的致死機率，則是有正確使用者的3.6倍，尤其高速公路車速快，未正確使用安全帶可能在事故發生時造成人員拋出車外，或是碰撞車內座椅、車窗玻璃等造成嚴重的傷害。

國道警指出，去年（2024年）取締未繫安全帶違規共計16萬67件，警方將持續加強取締，並利用高速公路沿線制高點蒐證舉發，呼籲用路人不論前後座駕駛及乘客均應繫妥安全帶，以免遇到狀況應變不及，另外4歲以下且體重在18公斤以下之幼童應使用幼童安全椅，以確保孩童安全。

張男駕駛的轎車嚴重毀損。記者黃子騰／翻攝
張男駕駛的轎車嚴重毀損。記者黃子騰／翻攝
國道警方到場採證。記者黃子騰／翻攝
國道警方到場採證。記者黃子騰／翻攝
張男駕駛的轎車翻覆後翻滾數圈。圖／擷取自國道高速公路警察局臉書
張男駕駛的轎車翻覆後翻滾數圈。圖／擷取自國道高速公路警察局臉書

交通事故 國道 行車記錄器 警察 高速公路

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