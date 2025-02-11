苗栗男酒後失控持刀閒晃 警方噴辣椒水電擊壓制

苗栗市44歲蔡姓男子酒後疑情緒不穩，砸破自家門窗和車輛玻璃，手持西瓜刀外出，家人擔心發生意外報警，轄區員警趕往勸阻無效，噴灑辣椒水並射擊電擊槍，將他壓制送辦。

苗栗縣警察局苗栗分局文山派出所長古鏡汶今天表示，8日接獲民眾通報，有男子持西瓜刀在社區亂晃，嚇壞街坊鄰居，隨即派遣巡邏員警前往，發現蔡男手持刀械，不時喃喃自語，員警喝斥蔡男放下刀具，但對方不從還步行向員警逼近，員警勸阻無效，只好向蔡男噴灑辣椒水並以電擊槍射擊1發，終將蔡男制服。

警方調查，蔡男原本獨自在家中飲酒，疑似因不勝酒力、突然情緒失控，先砸破自家門窗和車輛玻璃，不聽家人規勸，又持西瓜刀外出，引發民眾恐慌，蔡男家人擔心發生危害，立即報警處理。

轄區員警把蔡男帶回派出所，儘管他酒醒後對於為何遭到逮捕，已經印象模糊，但警方詢後，仍依刑法恐嚇公眾危安罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。

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