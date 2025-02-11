影／騎前女友機車被攔查逮捕 新北男得知遭告侵占當場心碎

新北市24歲陳男日前騎前女友的機車行經三重市區時，巡邏的保大警員發現陳男騎乘的機車被備註為失竊（侵占案類）立即將他攔下。警方詢問後得知陳男2周前與女友分手，女友多次要求陳男返還機車未果報案侵占，警方詢後將陳男依法送辦。

據了解，新北市保安大隊警員6日晚間巡邏行經三重區三和路與重新路口時，發現1輛機車車牌被備註為失竊（侵占案類），警員立即上前攔查。騎機車的24歲陳男滿臉疑惑，經警方告知後才知騎乘的機車被報案侵占。