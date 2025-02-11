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影／國立大學出現5人「疊羅漢」共乘機車 警方卻不能依規開單

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

網路上今有人上傳在國立勤益科大5人共乘機車的畫面，引起警方和校方重視。不過，因為地點在校園內非屬一般道路，並不適用道路交通管理處罰條例，警方表示應由學校自行處理。學校上午聲明，從共乘機車者著夏季服裝來看，並不足以判斷是近日的畫面，且因校園開放，也不確定是該校的學生。

不過，校方也說，如果是該校學生，學校會以學校的管理辦法處理。若是校外人士以這種方式在校園內騎車，已經足以以影響學校秩序視之，將請警方依違反社會秩序維護法處理。

據了解，共乘畫面出現在網路「社會事新聞影音」，機車上可見有5人以「疊羅漢」的方式共乘，在勤益科大的校園內呼嘯而過，看起來玩得非常開心。警方則拿出法令，表示該處非並一般道路，並不屬於警方管轄，應由校方自行處理。

學校說，依國立勤益科技大學車輛管理辦法第18條規定，在該校校區內行駛機車必須遵行一般交通規則，並嚴禁超速（限速25公里）若違反規定，駐警隊及交通服務人員得予以開發違規警告單或上鎖，並收取違規處理費。以及違規之汽車每次繳交違規處理費200元，機車每次繳交違規處理費60元，腳踏車每次繳交違規處理費30元。

轄區太平警分局說，有關網傳疑似1輛機車搭載5人畫面，尚未接獲報案，另檢視影像，該5人及路人均穿著短袖服裝，目前正值學校寒假期間，該短片錄影時間有待查證。因校園通路非屬道路範疇，已通報校方依規定處置。

警方呼籲，在道路騎乘機車附載人員應依規定，並戴妥安全帽，遵守交通安全規則，依道路交通管理處罰條例第31條規定，超載可處3百元以上、6百元以下罰鍰，未戴安全帽可處5百元以下罰鍰。

網路上今有人上傳在國立勤益科大5人共乘機車的畫面，引起警方和校方重視。圖／取自網路「社會事新聞影音」
網路上今有人上傳在國立勤益科大5人共乘機車的畫面，引起警方和校方重視。圖／取自網路「社會事新聞影音」

安全帽 服裝 校園 網路

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