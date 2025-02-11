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車停住家外讓人下車 被重罰2萬4000元…警認有誤將撤銷

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市張姓男子在住家旁停車，讓家人下車被檢舉違規。警員舉發「行駛途中在車道暫停」，重罰2萬4000元，張男認為適用條文有誤且過重。警方今天表示，張男行為應是「妨礙其他人、車通行處所停車」，罰則是600元至1200元，將函請監理機關撤銷原舉發單。

張姓男子收到「紅單」，指他遭人檢舉，去年12月22日中午12時40分，在正義路「非遇突發狀況，在車道中暫停」，並附採證照片，舉發張男違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第4款，「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」，可處6000元以上，3萬6000千元以下罰鍰，要求在期限內繳納2萬4000元。

張男表示，他住在正義路，停車地點就在住家隔壁房屋前方，家人要下車，當然要停車，被人檢舉實在很無奈。正義路很小，雙線各1線道，兩旁畫白線。勞保局基隆辦事處也設在正義路，搭車來的洽公民眾也都要這樣停車、下車。如果真得被檢舉要受罰，也不應罰這麼重。

基隆市議員呂美玲說，基隆很多道路都不是很寬，正義路又是「老人社區」，大部分的車子，不管是計程車或是私家轎車，都會暫時停車讓老人家下車。如果要取締交通違規，用並排或臨停，民眾還可以接受，但要罰2萬4000元，並吊扣駕照，是輕罪重罰，很不合理。

基隆警二分局第五組組長劉逸群表示，警察局網站違規檢舉專區，去年12月27日收到檢舉影像，信六路派出所警員審核通過後，舉發張男違反道交條例第43條第1項第4款「非遇突發狀況，在車道中暫停」。

張男表達異議後，警方重新檢視檢舉影像，張男的汽車停在正義路，至影像結束均未移動過，違規事實與道交條例第43條不符，應屬同條例第56條第1項第5款「妨礙其他人、車通行」違規行為，因此會函請監理機關撤銷原舉發單，並加強員警交通違規舉發要件及審核教育。

基隆市張姓男子在住家旁停車讓家人下車，警方接獲檢舉舉發「行駛途中在車道暫停」，重罰2萬4000元，張男不服。警方重新檢視檢舉影響，認為舉發有誤，將函請監理機關撤銷原舉發單。圖／讀者提供
基隆市張姓男子在住家旁停車讓家人下車，警方接獲檢舉舉發「行駛途中在車道暫停」，重罰2萬4000元，張男不服。警方重新檢視檢舉影響，認為舉發有誤，將函請監理機關撤銷原舉發單。圖／讀者提供
基隆市張姓男子在住家旁停車讓家人下車，警方接獲檢舉舉發「行駛途中在車道暫停」，重罰2萬4000元，張男不服。警方重新檢視檢舉影響，認為舉發有誤，將函請監理機關撤銷原舉發單。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市張姓男子在住家旁停車讓家人下車，警方接獲檢舉舉發「行駛途中在車道暫停」，重罰2萬4000元，張男不服。警方重新檢視檢舉影響，認為舉發有誤，將函請監理機關撤銷原舉發單。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市張姓男子在住家旁停車讓家人下車，警方接獲檢舉舉發「行駛途中在車道暫停」，重罰2萬4000元，張男不服。警方重新檢視檢舉影響，認為舉發有誤，將函請監理機關撤銷原舉發單。圖／讀者提供
基隆市張姓男子在住家旁停車讓家人下車，警方接獲檢舉舉發「行駛途中在車道暫停」，重罰2萬4000元，張男不服。警方重新檢視檢舉影響，認為舉發有誤，將函請監理機關撤銷原舉發單。圖／讀者提供
基隆市張姓男子在住家旁停車讓家人下車，警方接獲檢舉舉發「行駛途中在車道暫停」，重罰2萬4000元，張男不服。警方重新檢視檢舉影響，認為舉發有誤，將函請監理機關撤銷原舉發單。圖／讀者提供
基隆市張姓男子在住家旁停車讓家人下車，警方接獲檢舉舉發「行駛途中在車道暫停」，重罰2萬4000元，張男不服。警方重新檢視檢舉影響，認為舉發有誤，將函請監理機關撤銷原舉發單。圖／讀者提供

交通違規 基隆 警察 車道

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