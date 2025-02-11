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中和出租套房凌晨竄惡火 男全身焦黑陳屍廁所、女友嗆傷

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市中和區景平路1間出租套房今天凌晨4時許發生火警，消防人員獲報到場灌救，火勢於20分鐘內撲滅，消防員清理火場發現25歲林姓男租客被燒死在廁所內，另外還有3人嗆傷送醫。據了解林男疑在廁所輕生導致起火，確切起火原因仍待釐清。

據了解，被燒死的25歲林男與嗆傷的26歲陳姓女友，2人在中和區景平路1棟5層樓公寓5樓承租套房同居。今天凌晨4時許套房突然發生火警，濃煙及火光從套房內竄出，其他租客驚醒發現趕緊報警。

新北市消防局獲報出動29輛各式消防車及81名消防人員到場灌救，經布設水線搶救後火勢於20分鐘內撲滅，疏散7名住戶，並將被嗆傷的26歲陳女、43歲潘男、34歲陳女等3人送醫，所幸經治療後無生命危險。但消防人員在清理火場時發現25歲林姓男租客倒臥在起火的廁所內，全身焦黑已明顯死亡

據了解，林男疑因在廁所內輕生，火勢引燃廁所內雜物導致火警，而同居的陳姓女友因嗆傷目前還在醫院治療中，確切起火原因仍待火調人員調查。

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消防人員進入火場灌救。記者黃子騰／翻攝
消防人員進入火場灌救。記者黃子騰／翻攝
新北市中和區景平路1間出租套房今天凌晨發生死亡火警。記者黃子騰／翻攝
新北市中和區景平路1間出租套房今天凌晨發生死亡火警。記者黃子騰／翻攝

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