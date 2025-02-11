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單身收養僅占5％ 法院考量：完整家庭優先

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

衛福部社家署統計，二○二三年法院裁定收養一八六件，共二○二人，其中單身收養僅九件，平均僅占整體件數百分之五。衛福部社家署表示，法院審理時，慣以被收養兒童的最佳權益為著眼點，常以完整家庭為優先考量，因此，單身收養個案確實不多。

依衛福部社家署統計，去年一至六月法院裁定收養一○一件、一○二人，其中單身收養五件，至於收養人性別，女性四十八人、男性六十四人。

衛福部社家署代理署長周道君表示，現行民法單身者收養條件與有配偶者相同，並沒有較為嚴格或限制，但收養裁定權屬法院權責，進行審理時，必須考量被收養兒童的最佳權益，為了讓被收養兒童擁有一個完整的家庭，多考量有配偶者為收養家庭。

針對收養時間至少費時二、三年，甚至更久，周道君表示，收養一名兒童並非想像中容易，不同被收養兒童的情形，等待收養時間也不一致，特別是曾遭受身體、心理創傷的兒童，無法馬上進入新的環境，須等待其身心穩定，才能啟動收養程序。

此外，考量被收養兒童的利益，被收養與收養者需互相適應，培養感情，因此，收養時間要比外界想像還要來得緩慢。

單身 收養 衛福部

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