遠東新氣爆／燒燙傷60% 女童：爸包得像木乃伊

新竹縣遠東新新埔化纖廠上周氣爆大火，釀2死19傷，有5人燒燙傷面積大，其中40歲王姓男子燒燙傷面積60%，家屬在社群發文表示，皮膚像被燙熟般，仍在加護病房掙扎，「該工廠6年燒5次，罰錢就了事？」5歲女兒天真說「爸爸像木乃伊被包起來」，聞者忍不住落淚。

傷者中，另有2名本國籍女員工80%二至三度燒燙傷，連同2名外籍男員工燒燙傷60%，均在林口長庚醫院救治。院方表示，4人都在燒燙傷加護病房治療中。

王姓男子燒燙傷60%，轉送新竹台大分院，院方表示傷勢穩定治療。王的胞妹在Threads發文，事發後全家沒人能睡著，強撐著生活不倒下去，該工廠6年燒5次，10年來職災累積6死，還要多少人命傷亡、多少家庭支離破碎，才會被重視？

王男胞妹說，祈求上蒼讓哥哥少點疼痛，未來復健順利，不要讓他喪志；她不禁問，受害者與家屬痛苦輪迴5年、10年，真的會還傷者與家屬公道嗎？

王的妻子則表示，她告訴女兒「爸爸被火燒到，現在全身包起來，只剩下眼睛」，女兒天真回答「爸爸是包得跟木乃伊一樣嗎？」她含淚回應「對，所以爸爸現在不能再抱著你了，因為爸爸身體很痛，我們要變得更勇敢，爸爸才能放心」。

王妻質疑，丈夫經歷2次清創手術，靠意志力撐過去，還沒完全脫險，過去聽丈夫說誰又發生工安意外，之前常發生就是警訊，公司罰錢就沒事了嗎？工安檢查有確實嗎？

新竹縣消防局火場調查，排除人為破壞釀災，預計1個月內公布調查報告。勞動部職安署初判是熱媒油管線有問題，追查相關疏失。

新埔化纖廠表示，事故發生後，派員陪同家屬照顧傷者，支付所有費用，員工撫卹與善後從優執行，受傷員工的醫療費用將全力協助。