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命大！男開賓士衝落合歡山 墜200米深谷卡樹獲救
合歡山今傳車輛墜谷事故，一名余姓男子下午駕駛其賓士車下山，行經台14線鳶峰路段時，疑因恍神未注意彎道，駕車衝破道路護欄，連人帶車墜落近200米深谷，所幸車子被樹卡住，消防局獲報後派員垂降將人救出後，將他送醫治療。
南投縣消防局指出，今下午1時許獲報，有車輛從合歡山往清境方向行駛，但在台14甲線23.7K鳶峰路段突失控跨越對向車道衝破護欄墜谷；隨後接獲墜谷男子來電稱，車被樹卡住急需救援，當下立刻調派仁愛、中心碑消防分隊人車馳援。
消防人員趕抵事故現場時，神鷹山區搜救隊也接獲通知到場，雙方合力拉繩索垂降，下切近200米後果然發現墜谷車輛，而該輛黑色賓士車被1棵樹卡住，且保持正面，車上60歲余姓男駕駛則意識清楚，且傷勢無虞，隨即將他拉回路面。
現場人員表示，經初步檢傷，該名駕駛四肢無明顯傷勢，但其自述胸口疼痛不適，因此仍將其送醫治療；而事發當時，他疑因恍神未注意彎道，才會連人帶車衝落山谷。而經檢測，余男酒測值為0，詳細肇事原因仍有待警方進一步調查釐清。
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