聽新聞
0:00 / 0:00
春節後攔阻最高額假投資案 苗栗男保住200萬辛苦錢
春節過後恢復正常上班日剛滿一周，詐騙集團又開始蠢動！苗栗縣竹南警方昨據報攔阻一起假投資詐騙案，當場讓受害葉姓男子保住200萬的辛苦錢；苗警表示，本月1日迄今共受理50件詐騙案，累計金額已破千萬元，呼籲民眾應提高警覺。
昨（10日）上午9點左右，竹南分局中港海口派出所接獲中港郵局通報，稱一名民眾欲臨櫃提領200萬元現金，用途不明。
警方指出，57歲葉姓男子臨櫃提款200萬元，當行員關懷詢問該筆款項用途時，葉男僅稱為還款及就醫急需，卻不願透漏更多細節，郵局人員察覺有異，立即通報警方。員警到場後發現葉男疑似陷入詐騙陷阱，在其同意下，連同剛提領的200萬元現金帶回派出所了解狀況。
隨後在員警勸說下突破心防，葉男向警方表示，於網路上認識一名男子，蠱惑有個極佳的投資機會，並要求至郵局辦理高額提款現場交付，員警聽聞認定是詐騙，便說明近期詐騙手法勸導切勿受騙上當，同時通知其胞妹到場協助。
苗栗縣警局表示，根據2月1-9日共受理詐騙案50件，累計受害金額1125.9萬元，昨天竹南這起假投資詐騙案，是春節過後受理最大宗的金額，幸警方攔阻及時，葉男將200萬存回原帳戶，避免了巨大財產損失。
由於詐騙手法層出不窮，甚至很多是老梗，若起貪念就容易陷入。提醒民眾如遇高額資金異動或不明指示，務必提高警覺，切勿輕信陌生來電或訊息，如有疑慮，可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案，確保自身財產安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言