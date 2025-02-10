春節後攔阻最高額假投資案 苗栗男保住200萬辛苦錢

春節過後恢復正常上班日剛滿一周，詐騙集團又開始蠢動！苗栗縣竹南警方昨據報攔阻一起假投資詐騙案，當場讓受害葉姓男子保住200萬的辛苦錢；苗警表示，本月1日迄今共受理50件詐騙案，累計金額已破千萬元，呼籲民眾應提高警覺。

昨（10日）上午9點左右，竹南分局中港海口派出所接獲中港郵局通報，稱一名民眾欲臨櫃提領200萬元現金，用途不明。

警方指出，57歲葉姓男子臨櫃提款200萬元，當行員關懷詢問該筆款項用途時，葉男僅稱為還款及就醫急需，卻不願透漏更多細節，郵局人員察覺有異，立即通報警方。員警到場後發現葉男疑似陷入詐騙陷阱，在其同意下，連同剛提領的200萬元現金帶回派出所了解狀況。

隨後在員警勸說下突破心防，葉男向警方表示，於網路上認識一名男子，蠱惑有個極佳的投資機會，並要求至郵局辦理高額提款現場交付，員警聽聞認定是詐騙，便說明近期詐騙手法勸導切勿受騙上當，同時通知其胞妹到場協助。

苗栗縣警局表示，根據2月1-9日共受理詐騙案50件，累計受害金額1125.9萬元，昨天竹南這起假投資詐騙案，是春節過後受理最大宗的金額，幸警方攔阻及時，葉男將200萬存回原帳戶，避免了巨大財產損失。