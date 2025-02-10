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X光檢查出爐！台中6歲男童墜3層樓 確定奇蹟毫髮未傷
台中市大里區長春路一處社區的6歲男童，今天上午9時許從住家5樓突然墜下至2樓的鐵皮雨遮上，所幸奇蹟式的意識清楚，外觀無明顯傷勢，後來由父親帶往醫院檢查，照了X光，確定僅兩頰有擦傷瘀青和手臂有些許刺痛，其餘身上並無骨折，甚至可說是毫髮未傷，已返家休息。
據了解，男童是由住家自己臥房的窗戶掉下，恰好落在鐵皮雨遮上，當時有人聽到巨大撞擊聲，發現是男童掉落，趕緊向警方報案。警察和消防人員趕到，從雨遮上將他救下。
警方說，因為當時男童在雨遮上可以站立，又比較信任警察，因此由警員順利將他抱下。男童雖也受了驚嚇，但外觀上未受任何傷害，還能回答警員問題說自己住在5樓。警員將他帶回家，家裡僅他父親的女友在家，他父親的女友這時才知住在另個房間的男童竟然墜樓了。
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