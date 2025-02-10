台中工業區車禍 大貨車右轉撞女騎士釀頭部撕裂傷

台中市李姓男子昨天開大貨車要進入公司廠區時，在門口撞上騎機車的唐姓女子，造成唐女頭部、手腳撕裂傷，幸送醫後生命徵象穩定，該處沒有交通號誌，李男也無酒駕，詳細的肇事原因，仍需後續調查釐清。

經查，李姓男子（23歲）在昨天上午11時許，駕駛貨車工業區一路外側車道行駛，欲右轉進入工業區十路5號廠區卸貨，當時唐姓女子（23歲）騎機車沿工業區一路外側車道，往工業區九路方向行駛，貨車要轉彎進廠區時，發生碰撞，造成唐女頭部撕裂傷、手腳擦傷，經送醫後生命跡象穩定。