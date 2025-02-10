聽新聞
0:00 / 0:00
台中工業區車禍 大貨車右轉撞女騎士釀頭部撕裂傷
台中市李姓男子昨天開大貨車要進入公司廠區時，在門口撞上騎機車的唐姓女子，造成唐女頭部、手腳撕裂傷，幸送醫後生命徵象穩定，該處沒有交通號誌，李男也無酒駕，詳細的肇事原因，仍需後續調查釐清。
經查，李姓男子（23歲）在昨天上午11時許，駕駛貨車工業區一路外側車道行駛，欲右轉進入工業區十路5號廠區卸貨，當時唐姓女子（23歲）騎機車沿工業區一路外側車道，往工業區九路方向行駛，貨車要轉彎進廠區時，發生碰撞，造成唐女頭部撕裂傷、手腳擦傷，經送醫後生命跡象穩定。
警方調查，該處無交通號誌，李男經酒測未飲酒，唐女部分因就醫無法酒測，需報請檢察官核發鑑定書中採證，詳細的肇事原因，仍待後續調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言