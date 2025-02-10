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遠東新化纖廠氣爆21死傷 4員工仍在林口長庚加護病房

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

遠東新世紀公司新埔化纖廠6日發生氣爆意外，造成2名本國籍員工死亡、19名員工輕重傷，其中4名傷者轉送林口長庚醫院，院方今表示傷者仍在燒燙傷加護病房，持續治療中。

據悉，本國籍黃姓女員工、何姓女員工全身有80％大面積二至三度燒燙傷，另2名外籍男員工全身受有60％燒燙傷，傷勢嚴重，事發後由地區醫院轉送林口長庚醫院燒燙傷中心救治。長庚院方今表示，目前4人都還在燒燙傷加護病房治療，至於傷者詳細情況因涉及患者隱私，院方不願透露。

遠東新世紀新埔化纖廠6日凌晨氣爆釀2死19傷，新竹縣消防局赴火場調查，排除人為破壞釀災，預計1個月內公布調查報告。勞動部職安署初判是熱媒油管線有問題。

遠東新新埔化纖廠今表示，事故發生後，立即派員全程陪同家屬照顧受傷同事，並支應所有相關費用，未來對員工的撫卹及善後照顧工作將從優執行，連日來已逐一與家屬們聯繫和關懷，將竭力協助員工的家屬做好相關撫卹及善後工作，並給予從優撫卹，針對受傷員工後續的醫療費用，將會全力協助，讓員工與家屬們能安心。

遠東新世紀公司新埔化纖廠6日發生氣爆意外，其中4名傷者轉送林口長庚醫院，院方今表示傷者仍在燒燙傷加護病房，持續治療中。記者周嘉茹／攝影
遠東新世紀公司新埔化纖廠6日發生氣爆意外，其中4名傷者轉送林口長庚醫院，院方今表示傷者仍在燒燙傷加護病房，持續治療中。記者周嘉茹／攝影

加護病房 氣爆 遠東新 長庚

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