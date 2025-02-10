影／「我要站起來！」醉男和前妻口角 狠丟安全帽砸車爆衝突

台中市李姓男子在前晚酒後找前妻騎機車載返家，未料與前妻口角後，李男氣得狠丟安全帽到地上，未料卻砸中周姓男子的轎車車門，雙方爆發口角與推擠衝突，警方到場時，李男被警壓制，李男情緒激動，跳針式直喊「我要站起來」，警方將二人依違反社會秩序維護法送辦。

第六警分局永福所在前晚10時許獲報，西屯區國安一路上有2名男子在街頭拉扯叫囂推擠，警方啟動快打警力到場處置，控制現場，將兩名涉案男子帶回派出所內查證。

經查，李姓男子（49歲）喝酒後找前妻騎機車載返家，未料二人發生口角，李男不滿便將頭上安全帽摔在地上，過程中不慎波及開車經過的周男（19歲）轎車車門，周下車與李理論。

二人從口角衍生為肢體衝突，互相揮拳攻擊，雙方親友也在旁勸架，附近民眾發現報警，警網抵達時立即將現場眾人分開，確認人別身分後全數帶回調查，後續雙方雖不提出告訴，但警方仍依社會秩序維護法第87條移請法院裁處。

第六警分局長周俊銘強調，對於任何可能危害公共安全的行為，均依法嚴懲送辦，絕不寬貸，以確保民眾安居樂業的生活環境。