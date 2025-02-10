北市男大安森林公園走失 寒流中流浪到陽明山被尋獲

寒流來襲，台北市警方近日深夜在陽明山泉源路段發現一名男子神態怪異獨自走在路邊，上前關懷發現男子是通報協尋的失蹤人口，帶回警所並連繫家人，家屬稱男子有語言障礙，前一天在大安森林公園走失，苦尋無果，幸好員警主動發現，男子才得以平安返家。

警方表示，北投分局大屯派出所所長廖文麒、警員郭上豪當日深夜巡邏，行經北投區泉源路頂半嶺一帶，發現男子獨自走在路邊，走路態樣搖晃怪異，且周遭人煙稀少，男子獨自夜行恐有危險，於是上前關懷。

員警詢問男子狀況、是否需要協助，男子語焉不詳，員警卻發覺男子面貌「似曾相識」，透過警政系統查詢，發現男子是被通報協尋的25歲失蹤人口，又察覺男子因天冷而不斷發抖，立刻脫下外套替他披上禦寒，將其載返警所並連繫家屬。

男子家屬抵達警所後表示，男子有語言障礙，前一天在大安森林公園走失後，整家人苦尋無果，不料男子獨自遊蕩到陽明山，天氣這麼冷，還好員警主動發現，男子才未發生意外。