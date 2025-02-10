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苗栗台1線談文火車站前轎車自撞護欄 女駕駛身亡

中央社／ 苗栗縣10日電

苗栗縣造橋鄉台1線談文火車站前今天發生死亡車禍，一輛小客車不明原因失控，自撞路旁護欄，女駕駛當場昏迷經送醫不治，事故原因待警方進一步調查。

苗栗縣消防局上午8時44分接獲報案，位於台1線的造橋鄉談文火車站前南下車道發生車禍，立即派遣造橋分隊人車前往救援。現場一輛小客車撞擊路旁護欄，車頭嚴重受損，女駕駛受困車內，經搶救脫困呈昏迷OHCA（到院前心肺功能停止）立即送醫急救。苗栗縣警察局竹南分局指出，48歲的陳姓女駕駛經送醫搶救不治。

談文火車站正進行施工改善，工地保全指出，事故發生時聽見巨大碰撞聲響，前往查看發現事故車輛撞上路旁水泥護欄，連工地外鐵皮圍籬也被撞得東倒西歪，停在圍籬旁機車也被撞爛，可見撞擊力道很大。

警方初步調查，陳女開車行駛台1線北往南方向，不明原因偏離車道，自撞水泥護欄，致使嚴重昏迷送醫不治。警方正試圖聯繫親屬，並報請苗栗地檢署檢察官相驗，進一步調查釐清事故發生原因。

火車站 苗栗縣

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