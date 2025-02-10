金湖分局迎來首位女分局長 王貞惠走馬上任

金門縣警察局金湖分局今日舉行新任分局長交接典禮，由金門縣警察局長黃壬聰主持，王貞惠接掌金湖分局，成為該分局史上首位女性分局長，現場貴賓雲集，包括金門副縣長李文良、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、多位議員及鄉鎮長，都到場見證。黃壬聰期盼王就任後，能夠發揮專長，帶領同仁維持警紀、強化治安，為民眾提供更優質的警政服務。

王貞惠畢業於中央警察大學68期犯罪防治學系，並取得逢甲大學公共政策研究所碩士學位，學術與實務兼備。她自基層做起，歷任台中市政府警察局偵查員、派出所所長、隊長、督察員、警務正、組長等職，經驗豐富，表現優異，屢獲上級肯定。

此外，年僅44歲的她，在警界生涯充滿突破，102年調任豐原分局合作派出所時，已是台中縣市合併後首位女性派出所所長，為女性警官開創新局。後來，她擔任大甲分局交通組長，成功指揮多場全國性大型廟宇遶境進香活動的交通維護工作，展現卓越的應變能力與領導才能。此次獲內政部警政署拔擢，成為金湖分局史上第一位女性分局長，充分證明其專業能力與領導才華。

黃壬聰在典禮上表示，王貞惠在警界歷經多年歷練，一步一腳印，憑藉實力與努力贏得晉升機會，如今成為金湖分局首位女性領導人，意義非凡。他強調，王分局長除了擁有深厚的交通管理經驗，在督察、刑事偵查及公關領域同樣表現亮眼，期待她上任後發揮專長，帶領分局同仁維持警紀、強化治安，並為民眾提供更優質的警政服務。

黃壬聰也呼籲金湖分局全體警員，全力支持新分局長，攜手推動警政署與縣府各項施政計畫，積極回應民眾需求，共同守護金門鄉親的生命財產安全，讓金門持續成為「幸福島嶼」。

副縣長李文良在致詞時表示，近期金門觀光業復甦，來自中國大陸的觀光客顯著增加，街頭景點榮景再現，然而，隨之而來的交通管理與治安維護壓力也同步提升。他期盼王分局長能發揮交通專長，帶領團隊全力投入交通安全與治安維護，確保金門成為旅客與居民安心生活的地方。