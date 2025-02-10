板橋遊覽車左轉撞飛行人 最高恐罰3萬6千元還吊照1年

55歲滕姓男子昨午駕駛遊覽車行經新北市板橋區篤行路欲左轉溪城路時，疑因未注意正走在行人穿越道上的47歲胡男當場撞上，胡男被撞後倒地不起，所幸送醫後已無生命危險。警方依道交條例對滕男開罰7200以上3萬6千元以下罰款並吊扣駕照1年。

據了解，擔任遊覽車司機的55歲滕姓男子，昨天中午12時許駕駛遊覽車要去載客，滕男沿新北市板橋區篤行路行駛至溪城路口要左轉往城林橋時，47歲胡姓男子走在行人穿越道上欲過馬路，當場被滕男駕駛的遊覽車撞上。