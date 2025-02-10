邀國中學妹同桌用餐引衝突 汐止串燒店2酒客互毆送辦
新北市汐止區1間串燒店今天凌晨1時許發生打架案。甲方7人與乙方3人在店內用餐飲酒後，乙方39歲黃男見到甲方30歲林女是國中學妹，上前搭訕時引發雙方口角，林男與楊男還互毆受傷。汐止警到場雙方互控傷害，詢後將2人依傷害罪嫌送辦。
據了解，39歲黃男、38歲林男與39歲周男等3人，今天凌晨1時許在汐止區樟樹一路一間串燒店吃消夜喝酒，此時31歲楊男及30歲林女等7人也在店內用餐。眾人酒酣耳熱之際黃男發現鄰桌楊男、林女是自己國中學弟妹，黃男於是上前詢問林女要不要來自己這一桌用餐。
黃男此舉引發楊男不滿，出言表示「這是我們的攤」，黃男同桌友人林男聽聞後與楊男發生口角，2人越吵越烈進而發生肢體衝突。雙方其餘友人立即上前勸架並將雙方拉開。汐止警獲報到場時雙方已無衝突，林男因頭部撕裂傷及左腳踝挫傷由救護車送醫。
但此時乙方39歲周男因泥醉不斷大聲咆哮不聽勸阻，警方為免再次發生衝突並保護現場人員安全，對周男上銬施以保護管束，並將在場雙方一同帶回警局調查。林男、楊男警詢時互控傷害，警方詢後將2人依傷害罪嫌送辦。
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