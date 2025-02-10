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影／右側超車超速撞擊燈桿 驚悚畫面曝！駕駛被查出嚴重酒駕
宜蘭縣冬山鄉今上午發生一起車禍，43歲廖姓駕駛在成興路要開往縣道191時，不但超速且右側路肩超車，在超越第二輛車時失控，衝撞燈桿後冒出火光，整輛車方向偏移停在對向車道，嚇壞其他駕駛。警方查出他喝到「茫」清晨開車回家，嚴重酒駕涉犯公共危險罪，依法扣牌扣照送辦。
該路段限速50公里，警方從監視器畫面發現這輛德國奧迪車速度相當快，違規右側超車竟然也絲毫未減速，由於撞擊力道過猛，導致肇事車的右後輪框扭曲斷裂，後方其他車輛駕駛見到驚悚一瞬間，嚇到趕快報警。警方獲報到場時，廖姓駕駛還在「茫」尚未全然清醒。
經調查，今天上午7時29分時位於冬山鄉成興路149號的交通事故，71年次廖姓男子駕駛小客車，沿著成興路行駛往縣道191，自撞路旁燈桿，幸好沒有人受傷；酒測發現廖男酒精濃度嚴重超標，依公共危險罪送辦，呼籲民眾如果飲酒，應找代駕或搭乘大眾運輸，切勿酒後駕車，害人害己。
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