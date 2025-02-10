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苗縣台1談文火車站前轎車自撞 車頭全毀女駕駛命危
苗栗縣台1線位在談文火車站前，今天上午8點多發生一起轎車自撞事故，現場轎車偏離車道後，高速直接撞上路旁水泥護欄，車頭全毀，女駕駛當場因傷重失去生命跡象被送醫急救，肇事原因警方調查中。
苗栗縣警察局竹南分局於本（10）日8時45分許接獲報案，指談文火車站前發生交通事故，需要警方協助，員警獲報後立即到場。
據了解，48歲陳姓女子駕駛小轎車沿台1線由北往南行駛時，疑不明原因偏離車道，當場猛撞路旁水泥護欄，強烈撞擊力道導致車頭全毀，陳女嚴重昏迷，隨即由到場處理警方通知救護單位，將她送往醫院急救。
消防局指出，救護人車抵達現場後，發現駕駛座傷者一名， 將受困車內OHCA女性患者救出後送往為恭醫院急救。
轄區警方表示，目前詳細肇事原因仍待調查釐清，提醒民眾行車時務必保持冷靜、遵守交通規則並專注路況，以確保自身與他人行車安全。
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