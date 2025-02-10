新莊自治街市場內廚房竄火 整條路濃煙密布2人送醫

新北市新莊區自治街菜市場內1間商行，今天上午10時許突然發生火警，大量濃煙不斷竄出。消防人員到場立即布線搶救，20分鐘內將火勢撲滅。經勘查後發現是燃燒廚房雜物，面積約3平方公尺。有2名男子預防性就醫，確切起火原因仍待調查。

新北市消防局今天上午10時許接獲報案，新莊區自治街1棟4層樓建築物1樓發生火警。新北市消防局派遣19車36人前往灌救，警方也派員到場進行交通疏導。消防人員到場後發現大量濃煙從起火戶1樓廚房竄出，整條自治街幾乎被濃煙遮蔽。