奇蹟／台中男童5樓臥室墜在2樓雨遮上 奇蹟式無傷、就醫檢查中

台中市大里區長春路一處社區的6歲男童，今天上午9時許從住家5樓突然墜下至2樓的鐵皮雨遮上，所幸奇蹟式的意識清楚，外觀無明顯傷勢，已由父親帶往醫院診治，詳細原因尚待警方調查中。

據了解，男童是由住家自己臥房的窗戶掉下，恰好落在鐵皮雨遮上，當時有人聽到巨大撞擊聲，發現是男童掉落，趕緊向警方報案。警察和消防人員趕到，從雨遮上將他救下。

男童雖也受了驚嚇，但外觀上未受任何傷害，還能回答警員問題說自己住在5樓。警員將他帶回家，家裡僅他父親的女友在家，他父親的女友這時才知住在另個房間的男童竟然墜樓了。

警員要帶男童去就醫，但男童堅持要等爸爸回來。警方連繫到男童父親，男童父親趕緊向公司請假趕回，帶兒子去醫院檢查，詳細結果還待進一步確認。