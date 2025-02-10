快訊

NCC「750元之亂」民進黨團急赴政院反映民意 沈伯洋曝協調2解方

1月Gogoro賣不到千台 電動機車銷售慘烈超乎市場預期？

威力彩飆10.8億！今4生肖財運旺 這樣做有機會當富翁

聽新聞
0:00 / 0:00

奇蹟／台中男童5樓臥室墜在2樓雨遮上 奇蹟式無傷、就醫檢查中

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市大里區長春路一處社區的6歲男童，今天上午9時許從住家5樓突然墜下至2樓的鐵皮雨遮上，所幸奇蹟式的意識清楚，外觀無明顯傷勢，已由父親帶往醫院診治，詳細原因尚待警方調查中。

據了解，男童是由住家自己臥房的窗戶掉下，恰好落在鐵皮雨遮上，當時有人聽到巨大撞擊聲，發現是男童掉落，趕緊向警方報案。警察和消防人員趕到，從雨遮上將他救下。

男童雖也受了驚嚇，但外觀上未受任何傷害，還能回答警員問題說自己住在5樓。警員將他帶回家，家裡僅他父親的女友在家，他父親的女友這時才知住在另個房間的男童竟然墜樓了。

警員要帶男童去就醫，但男童堅持要等爸爸回來。警方連繫到男童父親，男童父親趕緊向公司請假趕回，帶兒子去醫院檢查，詳細結果還待進一步確認。

對於何以男童墜樓初步看來竟未受什麼傷？警員說，除了運氣好，雨遮上包了一層大概是用於隔熱的軟墊也許發揮了些許阻擋的功能。

台中6歲男童從住家5樓突然墜下至2樓的鐵皮雨遮上，警員將他救下抱至一樓。圖／民眾提供
台中6歲男童從住家5樓突然墜下至2樓的鐵皮雨遮上，警員將他救下抱至一樓。圖／民眾提供
台中6歲男童從住家5樓突然墜下至2樓的鐵皮雨遮上，警員將他救下抱至一樓。圖／民眾提供
台中6歲男童從住家5樓突然墜下至2樓的鐵皮雨遮上，警員將他救下抱至一樓。圖／民眾提供
台中6歲男童從住家5樓突然墜下至2樓的鐵皮雨遮上，雨遮面積並不大。圖／民眾提供
台中6歲男童從住家5樓突然墜下至2樓的鐵皮雨遮上，雨遮面積並不大。圖／民眾提供
台中6歲男童從住家5樓突然墜下至2樓的鐵皮雨遮上，雨遮上包了一層大概是用於隔熱的軟墊。圖／民眾提供
台中6歲男童從住家5樓突然墜下至2樓的鐵皮雨遮上，雨遮上包了一層大概是用於隔熱的軟墊。圖／民眾提供

墜樓 女友

延伸閱讀

不滿女友想和前夫復合...他倒吊9月大女嬰致腦傷癱瘓 判關9年半定讞

無心插柳！台南山上水道博物館現台版「薰衣草」紫花海

浪貓走失15年「生命最後一刻奇蹟與飼主重逢」 躺懷中滿足微笑回喵星了

碎片四濺！費城空難10歲童「肉盾護妹」遭砸中 頭部重傷竟奇蹟生還

相關新聞

成大校園竄猛烈火勢 學生研發電動車...鋰電池突起火

國立成功大學校園內昨天深夜驚傳火警，消防緊急滅火後，調查發現是學生為了參加比賽，正在測試研發的電動車，但車內鋰電池突然發...

雲林斗六燒肉店火警緊急疏散 店面幾乎付之一炬

雲林縣斗六市一家燒肉店今晚近10時發生火警，店員及用餐客人緊急疏散，消防局獲報趕往現場時店面已全面燃燒，火勢雖迅速控制，...

男酒後與友口角起衝突 快打警力成最佳解酒藥

胡姓男子今天凌晨與多名友人在桃園市區某酒吧續攤，胡男席間因故與某友口角，雙雙互相拉扯叫囂，從店內吵到門外，桃園警分局據報...

新莊自治街市場內廚房竄火 整條路濃煙密布2人送醫

新北市新莊區自治街菜市場內1間商行，今天上午10時許突然發生火警，大量濃煙不斷竄出。消防人員到場立即布線搶救，20分鐘內...

奇蹟／台中男童5樓臥室墜在2樓雨遮上 奇蹟式無傷、就醫檢查中

台中市大里區長春路一處社區的6歲男童，今天上午9時許從住家5樓突然墜下至2樓的鐵皮雨遮上，所幸奇蹟式的意識清楚，外觀無明...

板橋街頭深夜上演格鬥賽 男遭KO頭部濺血警追查嚴辦

新北市板橋區2名男子昨天深夜11時許，在文化路巷弄內不明原因發生互毆，1名男子則在旁持手機錄影。雙方不斷出拳攻擊導致其中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。