板橋街頭深夜上演格鬥賽 男遭KO頭部濺血警追查嚴辦

新北市板橋區2名男子昨天深夜11時許，在文化路巷弄內不明原因發生互毆，1名男子則在旁持手機錄影。雙方不斷出拳攻擊導致其中1名男子頭部濺血坐倒在地，並自行拿衛生紙擦拭。海山警方表示並未接獲鬥毆報案，訪查釐清後將依社維法送辦。

據了解，有民眾在社會事新聞影音PO出一段影片，畫面中可見2名疑似酒醉男子，昨天深夜11時許在板橋區文化路巷弄內發生鬥毆，宛如上演街頭拳擊賽，雙方鬥毆時一旁1名男子不但未勸阻還拿著手機進行拍攝。2男你來我往出拳較量後，其中1名男子疑似頭部遭攻擊濺血坐倒在地，鬥毆才終於停止，受傷男子則拿著衛生紙自行擦拭傷口。