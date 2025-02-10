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影／獨翁在家撞傷臉傷口潰爛傳臭味 清水警急送醫救命

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名獨居老翁在家撞傷臉，傷口惡化潰爛傳臭味，清水警方到場勸他就醫，老翁堅持不到醫院，最後等他外甥到場後，眾人合力送他到醫院，救回一命。

台中市清水區8旬陳姓獨居老翁，日前因年邁走路不穩在家跌倒撞傷，左臉一處撕裂傷口，他受傷後僅在二樓房內休息，多日未擦藥也未就醫，導致傷口惡化腫脹潰爛並已發出陣陣惡臭，民眾以為是死老鼠，查看竟發現是老翁傷口傳出，通知救護車準備將老翁送醫，他堅持不就醫，眾人苦勸無效後，通知警方到場協助。

清水警分局清水派出所警員姚呈易、王律智獲報趕往現場，進入老翁房門口即聞到一股惡臭，進入後發現老翁左臉已腫脹到連眼睛都睜不開，傷口嚴重潰爛，警方研判老翁再不送醫恐有生命危險，員警勸「阿伯阿，我們帶你去看醫生啦等一下就回來」。

員警多次苦勸老翁仍不願就醫，最後，警方通知老翁外甥，眾人才合力將他送醫救治，下樓時為安撫老翁情緒，員警叮嚀「放輕鬆，抓著我的手」，老翁經治療後目前無生命危險。

清水警分局清水派出所長許逸維表示，民眾家中如有長者或需照顧家屬，平常應多加注意其生活起居及出入動向，防止走失或意外發生。

台中一名8旬獨居老翁在家撞傷臉部，傷口惡化潰爛傳出惡臭味，清水警方緊急協助送醫挽回一命。圖／警方提供
台中一名8旬獨居老翁在家撞傷臉部，傷口惡化潰爛傳出惡臭味，清水警方緊急協助送醫挽回一命。圖／警方提供

獨居

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