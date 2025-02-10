客家掃墓展開 苗栗1天20件火警、1人噴燈燒草被送辦

客家族群在元宵過後即將開始掃墓（掛紙），許多民眾會先行整理墓地，苗栗縣政府消防局昨（9日）受理達20件公墓雜草火警，並查獲其中一件以噴燈焚燒方式而引發火勢，燃燒面積500平方公尺，當場對行為人開單告發並由警方依法偵辦。

消防局表示，傳統的客家掃墓期間為元宵節至清明節，許多人會利用假期提早前往墓地整地，甚至提前利用周休日掃墓，統計昨天共受理公墓雜草火災達20件。

其中，苗栗市西山公墓於昨天中午12點多發生火警，經派遣苗栗消防分隊人車前往，發現有多處火點，經佈線射水並利用火把撲滅，燃燒面積約500平方公尺。