影／馬路她家的？婦路中央悠哉穿外套引熱議 警方說話了

網路近日流傳影片，一輛轎車停在路中央，婦人站後車廂悠哉穿外套，後方來車遭擋，按喇叭提醒，婦人擺臭臉仍不甩後方來車，大馬路當停車場的誇張行徑，引發網友熱議痛批。經查發生在南投水里，警方表示，已違法，最高罰600元。

有民眾在臉書社團「爆料公社」貼文分享一段影片，影片中，一輛白色廂型車停在閃黃燈號誌桿下、行人穿越道上，一名婦人站在敞開的後車廂前找東西，因擋住後方來車，後車駕駛按喇叭提醒，不料，白車並未移動，婦人更是依然故我。

該婦人聽到喇叭聲後轉身，擺臭臉看了後車一眼，繼續悠哉地從後車廂拿出外套穿上，一連穿了2件，穿好後也不急著離開，為了關後車廂門在車後方摸了許久，關門後才去敲駕駛座的窗示意離開，後車駕駛等了快1分鐘，氣得按喇叭抗議。

而該婦人將大馬路當停車場，悠哉穿外套的誇張行徑被PO上網後，引發網友熱議，不少人痛批「人不要臉天下無敵」、「這種不送給兩張紅單是虧欠社會」等紛建議一定要檢舉，也有人根據現場附近店家，查出該事件是發生在南投水里。

南投縣集集警分局表示，目前尚未接獲相關交通違規報案或檢舉，但經查證，該地點為水里鄉民生路與民權路口，而白車於行人穿越道臨時停車已違反「道路交通管理處罰條例」第55條第1項第1款，可處新台幣300元以上600以下罰鍰。