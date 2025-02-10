中壢警處理交通事故紅燈路口被撞擊 自己變車禍當事人

桃園市中壢分局交通中隊葉姓警員昨天晚上在中壢區環東路二段、後興路二段的交叉路口，正在處理交通事故蒐證，他步行穿越紅燈的路口時，不慎遭23歲魏姓機車騎士當場撞擊倒地，右腳脛骨骨折變形、右手掌疼痛擦傷，119救護緊急送醫，無生命危險，警方今天上午表示，葉員值勤穿越路口車禍事故肇責將進一步調查釐清。

桃園市消防局、中壢警方表示，中壢交通中隊葉姓警員（25歲）昨晚19時21分，前往中壢環中東路二段、後興路二段的交叉路口，正處理一起交通事故，他步行穿越路口時進行拍照、蒐證過程，遭魏姓機車騎士當場撞擊倒地，119獲報趕到，葉員右腳脛骨骨折變形嚴重、右手掌疼痛，意識清楚，救護員將葉員固定右腳骨折處送醫，無生命危險。