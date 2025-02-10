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中壢警處理交通事故紅燈路口被撞擊 自己變車禍當事人

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市中壢分局交通中隊葉姓警員昨天晚上在中壢區環東路二段、後興路二段的交叉路口，正在處理交通事故蒐證，他步行穿越紅燈的路口時，不慎遭23歲魏姓機車騎士當場撞擊倒地，右腳脛骨骨折變形、右手掌疼痛擦傷，119救護緊急送醫，無生命危險，警方今天上午表示，葉員值勤穿越路口車禍事故肇責將進一步調查釐清。

桃園市消防局、中壢警方表示，中壢交通中隊葉姓警員（25歲）昨晚19時21分，前往中壢環中東路二段、後興路二段的交叉路口，正處理一起交通事故，他步行穿越路口時進行拍照、蒐證過程，遭魏姓機車騎士當場撞擊倒地，119獲報趕到，葉員右腳脛骨骨折變形嚴重、右手掌疼痛，意識清楚，救護員將葉員固定右腳骨折處送醫，無生命危險。

根據過民眾PO網影片，當時葉姓警員在路口處理事故過程，他步行穿越當時紅燈的路口，他小心走過，卻遭當時綠燈直行的魏姓騎士直接撞擊車禍。中壢警方表示，葉員當時在處理交通事故中，穿越路口進行拍照蒐證，警員因公執勤雖可不受交通號誌影響，值執仍需小心，警方前往慰問和全力協助後續就醫，這起車禍肇責後續將進一步釐清。

中壢交通中隊葉姓警員昨晚處理車禍事故蒐證，步行穿越路口遭機車騎士撞飛受傷。圖／警方提供
中壢交通中隊葉姓警員昨晚處理車禍事故蒐證，步行穿越路口遭機車騎士撞飛受傷。圖／警方提供
中壢交通中隊葉姓警員昨晚處理車禍事故蒐證，步行穿越路口遭機車騎士撞飛受傷。圖／警方提供
中壢交通中隊葉姓警員昨晚處理車禍事故蒐證，步行穿越路口遭機車騎士撞飛受傷。圖／警方提供

中壢 交通事故 骨折

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