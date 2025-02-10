遠東新新埔廠氣爆 家屬悲：60%燒燙傷慘不忍睹 全家強撐
新竹縣遠東新新埔化纖廠北廠區棉六廠昨上周四發生道生熱媒油外洩氣爆，造成2死、19人輕重傷事件，其中一名40歲60%燒燙傷的王姓男子轉送新竹台大分院，王男胞妹在Threads上發文，指出哥哥在加護病房，努力掙扎存活，年逾70的父母，還有嫂嫂與其孩子要面對嚴重的傷勢，因為燒傷面積太大，從頭皮、臉、手腳、腹部、腰等都是燒傷，要問傷得多重？就是像被煮熟了一樣的慘不忍睹，對全家人衝擊巨大。
王男胞妹在Threads上發文，引發許多網友回應，她指出全家沒有一個人能夠睡著，無法正常吃飯、生活，大家都是強撐著不倒下，這間工廠6年5次火災、10年來累積共釀6死，還要有多少人受傷跟死亡？還要多少個家庭支離破碎？還要有多少個是擔當一家之主、經濟來源的青壯年受傷、離世才會被重視？
「這些離世、受傷者的所有家屬，必然也和我們現在一樣，經歷無措、痛苦，深沉的苦痛竟然就如此下去的無限輪迴，5年、10年，我真的不敢相信，不禁懷疑這世間真的會還傷者與家屬們公道嗎？」祈求上天讓哥哥少點疼痛，不要讓他未來復健困難、不要讓他喪志，求求大家為他祈福集氣禱告。
王男妻子在今凌晨PO文和5歲女兒對話，她告訴女兒「爸爸被火燒到，現在全身包起來，只剩下眼睛」，女兒天真回答「爸爸是包的跟木乃伊一樣嗎？」她含淚回應「對，所以爸爸現在不能在抱著你了，因為爸爸身體很痛，我們要一起變得更勇敢，爸爸才能放心」。
王男妻子提到，先生做了2次清創手術，靠先生堅強的意志力挺過去的，不過還沒完全脫離危險，還要持續觀察，她看著先生內心五味雜陳，為什麼上班會發生這樣的事？以前常聽到先生說，誰誰誰又發生工安意外，之前常發生狀況，不就是警訊嗎？公司罰錢就沒事了嗎？工安檢查有做的確實嗎？員工的生命安全不重要嗎？一個工安意外，摧毀了多少家庭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言