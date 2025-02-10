遠東新新埔廠氣爆 家屬悲：60%燒燙傷慘不忍睹 全家強撐

新竹縣遠東新新埔化纖廠北廠區棉六廠昨上周四發生道生熱媒油外洩氣爆，造成2死、19人輕重傷事件，其中一名40歲60%燒燙傷的王姓男子轉送新竹台大分院，王男胞妹在Threads上發文，指出哥哥在加護病房，努力掙扎存活，年逾70的父母，還有嫂嫂與其孩子要面對嚴重的傷勢，因為燒傷面積太大，從頭皮、臉、手腳、腹部、腰等都是燒傷，要問傷得多重？就是像被煮熟了一樣的慘不忍睹，對全家人衝擊巨大。

王男胞妹在Threads上發文，引發許多網友回應，她指出全家沒有一個人能夠睡著，無法正常吃飯、生活，大家都是強撐著不倒下，這間工廠6年5次火災、10年來累積共釀6死，還要有多少人受傷跟死亡？還要多少個家庭支離破碎？還要有多少個是擔當一家之主、經濟來源的青壯年受傷、離世才會被重視？

「這些離世、受傷者的所有家屬，必然也和我們現在一樣，經歷無措、痛苦，深沉的苦痛竟然就如此下去的無限輪迴，5年、10年，我真的不敢相信，不禁懷疑這世間真的會還傷者與家屬們公道嗎？」祈求上天讓哥哥少點疼痛，不要讓他未來復健困難、不要讓他喪志，求求大家為他祈福集氣禱告。

王男妻子在今凌晨PO文和5歲女兒對話，她告訴女兒「爸爸被火燒到，現在全身包起來，只剩下眼睛」，女兒天真回答「爸爸是包的跟木乃伊一樣嗎？」她含淚回應「對，所以爸爸現在不能在抱著你了，因為爸爸身體很痛，我們要一起變得更勇敢，爸爸才能放心」。