228連續假期 豐原地區代檢廠暫停驗車

豐原監理站表示，228連假將到，2月28日至3月2日，豐原地區各汽車代檢廠將暫停受理汽車檢驗服務，監理站提醒定檢即將到期的車主，盡速安排車輛定檢，以免逾期受罰，最重者可能遭註銷牌照處分。

豐原監理站表示，如果車輛應到檢日期最後一天剛好在連續假期，2月28日至3月2日期間，可順延至假期結束後第一個上班日，3月3日完成車輛檢驗，逾期仍未參加車輛定期檢驗者，將依道路交通管理處罰條例規定處900元以上1800元以下罰鍰，逾期6個月以上，會被註銷車輛牌照。