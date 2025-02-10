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明天開學日 屏東縣警方展開路口交通違規取大執法

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

明天開學日，屏東縣警察局11日展開「路口車不停讓行人、行人違規取締」，針對轄區易發生車禍的路口加強取締違規，搭配科技執法，強化汽、機車駕駛人和行人的交通守法觀念，讓學童上放學安全行。

屏東縣警局統計，2024年屏東縣發生481件行人事故，導致10人死亡、442人受傷；雖然跟2023年同期減少45件事故及44名受傷人數，但車輛不停讓行為及行人任意穿越馬路，行人交通事故仍層出不窮。

警方提醒，汽機車駕駛行經無號誌或號誌故障而無交通指揮人員指揮的交岔路口，支線道車應暫停讓幹線道車先行。未設標誌、標線或號誌劃分幹、支線道者，少線道車應暫停讓多線道車先行，違反者將處罰鍰上限從3600元提高至6000元，並違規記點3點，違規駕駛還須接受3小時道安講習，致人受傷或死亡罰鍰加重，並吊扣（銷）駕駛執照。

警方提醒，現行取締認定基準為路口無人指揮時，汽車行近行人穿越道線，以距離行人行進方向3公尺（約1個車道寬或3個枕木寬）及汽車前懸（機車前輪）已進入行人穿越道上為準，也就是車輛經過行人穿越道時，車輛前懸進入行人穿越道，並與行人距離若在3公尺內即屬違規。

警察局呼籲，駕駛人行近行人穿越道應減速行駛，注意行人穿越道有無行人通過，並遵守停讓行人之規定，以有效減少事故發生機率；另外行人穿越馬路應行走行人穿越道，勿隨意跨越雙黃線、中央分隔島及冒險於行人號誌紅燈時違規闖越。 

針對車不停讓行人行為，警方強化員警攔查取締與科技執法相結合，嚴管事故頻繁路口，並依法對違規者開罰。

明天開學日，屏東縣警察局展開「路口車不停讓行人、行人違規取締」，針對轄區易發生車禍的路口加強取締違規，搭配科技執法，強化汽、機車駕駛人和行人的交通守法觀念，讓學童上放學安全行。圖／警方提供
明天開學日，屏東縣警察局展開「路口車不停讓行人、行人違規取締」，針對轄區易發生車禍的路口加強取締違規，搭配科技執法，強化汽、機車駕駛人和行人的交通守法觀念，讓學童上放學安全行。圖／警方提供
明天開學日，屏東縣警察局展開「路口車不停讓行人、行人違規取締」，針對轄區易發生車禍的路口加強取締違規，搭配科技執法，強化汽、機車駕駛人和行人的交通守法觀念，讓學童上放學安全行。圖／警方提供
明天開學日，屏東縣警察局展開「路口車不停讓行人、行人違規取締」，針對轄區易發生車禍的路口加強取締違規，搭配科技執法，強化汽、機車駕駛人和行人的交通守法觀念，讓學童上放學安全行。圖／警方提供

交通事故 屏東縣 行人

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