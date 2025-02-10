金門漁村廢宅暗夜惡火 緊鄰民宅消防員馳速滅火
金門縣金湖鎮漁村一處廢棄房屋昨晚21點多發生火警，由於東北季風強勁，火勢迅速蔓延，加上周邊都是民宅，現場情況危急，好在消防人員迅速到場灌救，火勢在短短11分鐘內獲得控制。
金門縣消防局救災救護指揮中心於昨日晚間21時13分接獲民眾報案，指稱漁村ㄧ處無人居住房屋旁的田野火警，周圍草木已被火勢吞噬，並有延燒至建築的風險。
消防局立即派遣第二大隊金湖分隊出動3輛消防車、7名消防人員及義消楊忠典、鄭榮彰、李建新等人趕赴現場進行滅火行動。
消防人員抵達後，由現場指揮官、金湖分隊分隊長許春祥立即指揮消防隊員佈署水線，展開強力攻擊壓制火勢。由於火場鄰近建築物，消防人員在救災過程中必須特別注意防止火焰進一步擴大。經過消防隊與義消人員的努力，火勢終於在短短11分鐘內獲得控制，於21時24分順利撲滅，避免了更嚴重的財產損失。據統計，本次火災燃燒面積約20平方公尺，所幸未造成人員傷亡。
金門縣消防局第二大隊大隊長董紀瑋提醒，近期東北季風強勁，天氣乾燥，火勢極易蔓延，呼籲民眾提高防火警覺。尤其在農曆春節期間，許多人會燃放鞭炮、煙火或焚燒紙錢，如果不慎遺留火種，極可能引發火災。因此，民眾應選擇空曠安全的地點施放煙火，並確保周圍無易燃物品，以降低起火風險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言