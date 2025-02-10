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金門漁村廢宅暗夜惡火 緊鄰民宅消防員馳速滅火

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣金湖鎮漁村一處廢棄房屋昨晚21點多發生火警，由於東北季風強勁，火勢迅速蔓延，加上周邊都是民宅，現場情況危急，好在消防人員迅速到場灌救，火勢在短短11分鐘內獲得控制。

金門縣消防局救災救護指揮中心於昨日晚間21時13分接獲民眾報案，指稱漁村ㄧ處無人居住房屋旁的田野火警，周圍草木已被火勢吞噬，並有延燒至建築的風險。

消防局立即派遣第二大隊金湖分隊出動3輛消防車、7名消防人員及義消楊忠典、鄭榮彰、李建新等人趕赴現場進行滅火行動。

消防人員抵達後，由現場指揮官、金湖分隊分隊長許春祥立即指揮消防隊員佈署水線，展開強力攻擊壓制火勢。由於火場鄰近建築物，消防人員在救災過程中必須特別注意防止火焰進一步擴大。經過消防隊與義消人員的努力，火勢終於在短短11分鐘內獲得控制，於21時24分順利撲滅，避免了更嚴重的財產損失。據統計，本次火災燃燒面積約20平方公尺，所幸未造成人員傷亡。

金門縣消防局第二大隊大隊長董紀瑋提醒，近期東北季風強勁，天氣乾燥，火勢極易蔓延，呼籲民眾提高防火警覺。尤其在農曆春節期間，許多人會燃放鞭炮、煙火或焚燒紙錢，如果不慎遺留火種，極可能引發火災。因此，民眾應選擇空曠安全的地點施放煙火，並確保周圍無易燃物品，以降低起火風險。

金門縣金湖鎮漁村一處廢棄房屋，昨晚發生火警，由於周邊緊鄰民宅，消防人員趕到搶救。圖/讀者提供
金門縣金湖鎮漁村一處廢棄房屋，昨晚發生火警，由於周邊緊鄰民宅，消防人員趕到搶救。圖/讀者提供
金門縣金湖鎮漁村一處廢棄房屋，昨晚發生火警，由於周邊緊鄰民宅，情況相當危急。圖/讀者提供
金門縣金湖鎮漁村一處廢棄房屋，昨晚發生火警，由於周邊緊鄰民宅，情況相當危急。圖/讀者提供
金門縣金湖鎮漁村一處廢棄房屋，昨晚發生火警，由於東北季風大，火勢蔓延迅速，嚇壞周邊住戶。圖/讀者提供
金門縣金湖鎮漁村一處廢棄房屋，昨晚發生火警，由於東北季風大，火勢蔓延迅速，嚇壞周邊住戶。圖/讀者提供

消防人員 金門

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