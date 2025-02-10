金門漁村廢宅暗夜惡火 緊鄰民宅消防員馳速滅火

金門縣金湖鎮漁村一處廢棄房屋昨晚21點多發生火警，由於東北季風強勁，火勢迅速蔓延，加上周邊都是民宅，現場情況危急，好在消防人員迅速到場灌救，火勢在短短11分鐘內獲得控制。

金門縣消防局救災救護指揮中心於昨日晚間21時13分接獲民眾報案，指稱漁村ㄧ處無人居住房屋旁的田野火警，周圍草木已被火勢吞噬，並有延燒至建築的風險。

消防局立即派遣第二大隊金湖分隊出動3輛消防車、7名消防人員及義消楊忠典、鄭榮彰、李建新等人趕赴現場進行滅火行動。

消防人員抵達後，由現場指揮官、金湖分隊分隊長許春祥立即指揮消防隊員佈署水線，展開強力攻擊壓制火勢。由於火場鄰近建築物，消防人員在救災過程中必須特別注意防止火焰進一步擴大。經過消防隊與義消人員的努力，火勢終於在短短11分鐘內獲得控制，於21時24分順利撲滅，避免了更嚴重的財產損失。據統計，本次火災燃燒面積約20平方公尺，所幸未造成人員傷亡。