單親父籌3子女就學費上網找貸款險被騙 銀行與警阻詐

台中51歲黃姓男子獨自扶養3名子女，近日子女開學所需費用龐雜，他上網尋求貸款管道遇詐騙集團，他日前到銀行要辦理綁定約定帳戶時，銀行行員關心詢問查覺有異通報，與員警及時勸阻他被騙。

豐原警分局豐原派出所警員賴加旂、黃方峦、實務生李佳蓉本月6日下午2時獲報，銀行內有民眾疑似遭到詐騙，需要警方到場協助；經了解，51歲黃姓男子獨自扶養3名子女，因近日開學所需費用龐雜，上網尋求貸款管道，進而聯繫上詐團假冒的貸款專員。

對方誆稱可協助黃男美化信用紀錄，提高貸款額度至25萬元，也向他介紹虛擬貨幣投資，建議黃男先註冊投資平台帳戶，並將該帳戶與其本人的銀行帳戶綁定為「約定帳戶」，黃男不疑，依其指示到銀行辦理，幸行員查覺有異，通報警方處理。

員警看完黃男出示與「專員」的對話紀錄後，初步判斷為典型的「假借貸詐騙」，提醒黃男詐團不只騙錢，還會騙帳號，稍有不慎可能淪為人頭帳戶，成為洗錢後的犧牲者。經勸說解釋下，黃男才認清自己險遭詐騙，他說現在景氣不好，目前收入無法負擔家裡開銷，才會在網路找尋借貸管道，原本以為自己遇上好心人，可幫忙申貸，還願意傳授投資理財方式，沒想到竟藏有詐騙詭計；他聽警方建議將對方社群帳號封鎖，避免落入圈套。