成大校園竄猛烈火勢 學生研發電動車...鋰電池突起火
國立成功大學校園內昨天深夜驚傳火警，消防緊急滅火後，調查發現是學生為了參加比賽，正在測試研發的電動車，但車內鋰電池突然發熱起火，導致車體竄出大量濃煙與火舌；由於火勢撲滅後，電池持續發熱，消防進行冷卻灌水作業，直到今天凌晨1時許才排除復燃風險。
台南市消防局指出，昨天深夜10時56分接獲報案，成大自強校區驚傳火警，東門消防分隊出動9車16人， 使用滅火毯隔絕空氣，搭配特搜支援使用擋板用水浸泡方式搶救；經得知起火電動車內有鋰電池，消防人員除了使用水線，也採用泡沫降溫。
消防人員在接獲報案15分鐘後撲滅火勢，經詢問現場師生，得知是學生要參加比賽，正在測試研發的電動車，但車體突然竄出大量濃煙與火舌；當時師生曾試圖自行使用滅火器進滅火，但無法控制火勢。
由於滅火後，消防人員見鋰電池持續發熱，仍在現場戒備，施放泡沫與水線降溫，2小時後確認鋰電池完全冷卻，直到安全無虞，今天凌晨1時許才將封鎖線移交成大校方與駐衛警。
消防局提醒，鋰電池起火後不易撲滅，可能會持續燃燒並反覆發熱，民眾遇到類似狀況時應第一時間撤離並通報警消，以免發生危險。至於起火原因及財物損失，由於師生表示電動車是自行研發的無車牌實驗車，無財損，不需要火調，後續將由校方自行處理。
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