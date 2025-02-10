審計處指台南汽機車搶越行穿道傷亡多 警：肇事熱區強力科技執法

台南市審計處指出，台南市警局為提供行人安全通行環境，在10處路口設置路口多功能違規取締科技執法設施，但汽機車搶越行人穿越道肇致傷亡件數數量仍多，去年1月函請警局檢討改善；警方今回應，去年死傷案件已較前年減少，同時將再新增19處執法設備。

台南市審計處1月16日公告，台南市警察局為提供行人安全通行環境，設置車輛未禮讓行人等路口多功能違規取締科技執法設施，2020、2021年於台南火車站等10處路段設置，並擇定北區東豐路與林森路1處路口設置汽車行經行人穿越道未停讓行人科技執法項目。

然審計處於2021年11月及2023年11月查核發現，2020至2022年度台南市因汽（機）車搶越行人穿越道肇致傷亡件數，由118件增加至196件，死傷人數亦由143人增加至228人，增幅高達66.10％與59.44％，且2023年度截至8月底止已高達238件，死傷人數335人，數量仍多。

審計處指出，警察局設置車輛未禮讓行人科技執法地點，多非屬行人事故熱點，或民眾多次舉發路口車輛不禮讓行人地的人潮聚集據點，難以發揮科技執法設施之效益，分別於2022年1月及去年1月函請警察局檢討改善。

台南市交通警察大隊今回應，統計去年1至12月各科技執法建置路口交通事故件數，發生死傷案件已較前年同期相對減少，交通事故防制略收成效；警方將持續檢視各易肇事熱區，運用科學儀器輔助執法，改善交通安全。

警方表示，建置科技執法設備，除了考量車輛不停讓行人，主要還有「交通事故防制」、「維護交通順暢」及「重要處所交通秩序」；經審計部提出意見，去年已評估轄內各重要處所交通事故數據及人流聚集路段或場站周邊，新增規劃19處行人事故熱點設置車輛不停讓行人科技執法設備。