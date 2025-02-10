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高雄男「JOJO 立」背靠輕軌站牌鋼管按摩、目擊者傻眼

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導

利用鋼管按摩的長輩真是無所不在！有網友透過Threads分享一段影片，內容是一名男子把後背靠在高雄輕軌站的站牌鋼管，疑似利用鋼管在按摩膏肓穴，過程中男子還逐漸把右手舉起來，變成「JOJO 立」站姿，讓目擊者覺得傻眼。高雄捷運公司說，若保全或工作人員發現有人利用站牌鋼管按摩，會立刻制止。

影片中男子斜斜站在輕軌站牌前，後背靠在鋼管上還舉起右手，姿勢像極了由日本漫畫家荒木飛呂彥打造的經典漫畫作品「JOJO 的奇妙冒險」中人物特別的站姿「JOJO 立」，還有人開玩笑問「在拍JOJO真人版，沒揪？」

這段影片在網路引起熱議。網友說「真的有很多利用鋼管運動的老人」、「阿北都市傳說，利用空間時間，自我按摩點穴位」、「第一次看到麥克傑克森往後仰的」、「這真的很爽試過回不去，錢省了但會被當神經病」。也有人說，自己也會這樣按磨背部，但通常是水泥牆角。

有網友說，公園老人最愛一種像鞍馬的鐵管結構物，「因為他們都要拿來磨背」，且公園設計時不能移除，因為地方老人會生氣。但也有網友表示，「可能只是背癢？」

高捷公司說，經比對影片內容，已確認事發地點是在高雄輕軌的台鐵美術館站。從未想像過有民眾會利用輕軌站牌的鋼管作為工具按摩背部，因此沒有制定規定禁止。

高捷公司表示，輕軌行駛至今，這是第一例有人利用站牌鋼管按摩背部，這種行為可能造成當事人受傷，或影響其他乘客甚至導致設備損壞，若現場有保全或工作人員發現，會立刻上前制止。

一名男子在高雄輕軌「台鐵美術館站」的月台，利用站牌鋼管按摩背部。圖／翻攝自yannzhen的Threads
一名男子在高雄輕軌「台鐵美術館站」的月台，利用站牌鋼管按摩背部。圖／翻攝自yannzhen的Threads
高雄傳出有人利用輕軌「台鐵美術館站」的站牌鋼管按摩背部，引起網友討論。記者王勇超／攝影
高雄傳出有人利用輕軌「台鐵美術館站」的站牌鋼管按摩背部，引起網友討論。記者王勇超／攝影

按摩 高雄輕軌

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