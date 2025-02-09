男酒後與友口角起衝突 快打警力成最佳解酒藥

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

胡姓男子今天凌晨與多名友人在桃園市區某酒吧續攤，胡男席間因故與某友口角，雙雙互相拉扯叫囂，從店內吵到門外，桃園警分局據報，立刻出動快打部隊到場，雙方秒清醒裝沒事，警抄錄資料後口頭告誡，雙方鳥獸散。

桃園分局表示，景福派出所今天凌晨2點45分接獲報案指出，位於桃園區中山路某酒吧門外有多名年輕男子拉扯爭吵，互相嗆聲，警方立即啟動快打部隊於三分鐘內趕到現場。

目擊者指出，當10餘名警力一抵達，原先拉扯爭吵的立刻裝沒事，詢問雙方先前口角緣由，表示這攤是朋友聚餐，26歲胡男不勝酒力，因細故與另名友人起口角，雙方由店內吵到店外進而互相拉扯，一旁友人是幫忙勸解，讓衝突才平息下來。

警方將雙方當事人分開詢問，沒想到2人異口同聲表示，只是友人間的口角拉扯，並無發生鬥毆，且雙方身上也沒有受傷，警見狀，當場登記在場人的身分，並告誡不得有滋擾行為，勒令在場人原地解散，消弭雙方糾紛。但為免有不法情事，警方仍將調閱監視器釐清。

警方嚴正申明，暴力零容忍！絕不容許任何人以暴力手段解決爭端，違法者必將嚴究法辦。

胡男與多名友人今天凌晨在桃園市桃園區中山路某酒吧聚餐，幾杯黃湯下肚胡男與友因故起口角並拉扯，由店內吵到店外，桃園警方快打部隊抵達，雙方秒裝沒事，警告誡後喝令解散，仍將調閱監視器釐清。圖／社會事新聞影音提供
胡男與多名友人今天凌晨在桃園市桃園區中山路某酒吧聚餐，幾杯黃湯下肚胡男與友因故起口角並拉扯，由店內吵到店外，桃園警方快打部隊抵達，雙方秒裝沒事，警告誡後喝令解散，仍將調閱監視器釐清。圖／社會事新聞影音提供
胡男與多名友人今天凌晨在桃園市桃園區中山路某酒吧聚餐，幾杯黃湯下肚胡男與友因故起口角並拉扯，由店內吵到店外，桃園警方快打部隊抵達，雙方秒裝沒事，警告誡後喝令解散，仍將調閱監視器釐清。圖／社會事新聞影音提供
胡男與多名友人今天凌晨在桃園市桃園區中山路某酒吧聚餐，幾杯黃湯下肚胡男與友因故起口角並拉扯，由店內吵到店外，桃園警方快打部隊抵達，雙方秒裝沒事，警告誡後喝令解散，仍將調閱監視器釐清。圖／社會事新聞影音提供

朋友 桃園 鬥毆

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